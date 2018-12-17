Машина BMW врезалась в дом, водитель погиб
17 декабря 2018, 13:40
В Центр тревоги сегодня в 11.31 поступило сообщение, что на Сааремаа в деревне Куйвасту в старое здание корчмы врезался BMW. Водитель погиб на месте от полученных травм.
Погибший 46-летний мужчина был в автомобиле один.
"По предварительным данным, автомобиль ехал со стороны Муху в сторону Куйвасту, и на пологом повороте на въезде в поселок врезался в стену каменного дома. Для выяснения обстоятельств ДТП начато уголовное производство", - сказал представитель Курессаареского отделения полиции Андрус Тянак.
Полиция выражает соболезнования близким погибшего.