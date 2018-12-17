Машина BMW врезалась в дом, водитель погиб

"По предварительным данным, автомобиль ехал со стороны Муху в сторону Куйвасту, и на пологом повороте на въезде в поселок врезался в стену каменного дома. Для выяснения обстоятельств ДТП начато уголовное производство", - сказал представитель Курессаареского отделения полиции Андрус Тянак.