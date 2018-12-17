Пн, 17.12.2018
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Машина BMW врезалась в дом, водитель погиб

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Politsei selgitab kannatanuga lõppenud liiklusõnnetuste täpsemaid asjaolusid.

ФОТО: Elmo Riig

В Центр тревоги сегодня в 11.31 поступило сообщение, что на Сааремаа в деревне Куйвасту в старое здание корчмы врезался BMW. Водитель погиб на месте от полученных травм.

Погибший 46-летний мужчина был в автомобиле один.

"По предварительным данным, автомобиль ехал со стороны Муху в сторону Куйвасту, и на пологом повороте на въезде в поселок врезался в стену каменного дома. Для выяснения обстоятельств ДТП начато уголовное производство", - сказал представитель Курессаареского отделения полиции Андрус Тянак.

Полиция выражает соболезнования близким погибшего.

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