Семейные врачи дают советы, которым родители не верят

У Ксении Екимовой трое детей: пятилетний, трехлетний и двухлетний – все ходят в детский сад. На прошлой неделе они сидели дома, поскольку Ксения Екимова придерживается той позиции, что с сильным кашлем детям нечего делать в детском саду, пишет Tartu Postimees.
У Анны Клемент двое детей: десятилетняя и полуторагодовалая девочки.
Она хорошо помнит детсадовские времена старшей, когда за три года девочка 11 раз перенесла воспаление среднего уха. Теперь приближается момент, когда нужно будет решать, что делать с младшей дочерью, и обеспокоенность очень большая.
«Для меня эта тема очень актуальна», – сказала она, имея в виду советы общества семейных врачей о том, что после болезни ребенка можно отвести в группу и с насморком, и с кашлем, и даже маленькая температура не является препятствием.
Директор тартуского детского сада «Sass» Леа Лаумяги тоже не в восторге от таких советов. Она показывает постановление Тартуской городской управы, в котором о приводе и уходе ребенка из детского учреждения сказано: «Детское учреждение допускает в группы только здоровых детей. Если по оценке воспитателя, у ребенка есть признаки болезни, он не разрешает ему находиться в группе».
«Мы – детский сад города Тарту, и это постановление является распоряжением для нас. Мы исходим из него», – заверила Леа Лаумяги. Она добавила, что сейчас дети ходят хорошо, болезней особо нет, и работники на сто процентов в строю: «Персонал, конечно, огорчен, поскольку никто не хочет заболеть, да и не хочется спорить с родителями на темы болезней. Мы пытаемся исходить из здравого смысла и надеемся, что все наладится».
Советы не новые
Член правления Общества семейных врачей Руть Калда говорит, что в советах «Когда не вести ребенка в детский сад?» нет ничего нового. По ее словам, такие же советы дают и в кабинетах семейных врачей: «Мы просто собрали их вместе, сформулировали письменно и распространили». Письменное изложение потребовалось потому, что каждый год в сезон вирусов возникают одни и те же вопросы. Из детских садов с половины дня детей отправляют домой, или сразу к врачу для того, чтобы снова задать вопрос: можно ли вести ребенка в детский сад, или нет?
Руть Калда объяснила, что опаснее всего начало болезни, когда появляются первые признаки вирусной инфекции. А также время, когда симптомы не проявились, а это означает, что в детсадовской группе носящий инфекцию ребенок может быть уже тогда, когда никто ни о чем не подозревает и все выглядят здоровыми. Но если активный период болезни прошел, когда температуры уже нет, и остались лишь насморк и кашель, – эти кашель и насморк могут оставаться достаточно долго – то для других угрозы уже нет. Важно, как ребенок ест и спит, играет, бегает и действует.
Но у матери Анны Клемент все же остаются вопросы: «Если ребенку из-за ангины назначен курс антибиотиков, я действительно должна вести его на третий день в детский сад, дав с собой таблетки? Я думаю, что в должностной инструкции воспитателя не записана обязанность выдавать лекарства, и не в каждом детском учреждении должен быть медицинский работник. Кто возьмет на себя обязанность по выдаче медикаментов?»
Другая мать, Ксения Екимова, спрашивает: ребенок, который кашляет и у которого насморк и температура 37,2, или 37,3 может идти с остальными на улицу или плавать в бассейне? Если нет, то кто будет заниматься ребенком в группе?
Руть Калда отвечает, что после начала приема антибиотиков ангина перестает быть опасной уже через 24 часа, и все зависит от общего самочувствия ребенка: выглядит он уставшим или нет. Естественно, очень важно, чтобы курс приема лекарств был доведен до конца, и она привела в пример Финляндии, где выдача лекарств детскими учреждениями организована, это, по ее словам, вопрос доверия и сотрудничества.
Что такое температура?
Также она не считает, что имеющий после болезни насморк и кашель ребенок, у которого есть температура чуть выше 37 градусов, не может ходить на улицу. Если на улице нет жуткого мороза, свежий воздух и движение хорошо влияют на дыхательные пути, и помогает снизить количество выделений из носа. Важно правильно одеть ребенка и не мерзнуть.
И семейный врач Лийна Каск-Флигхт придерживается того же мнения. Если ребенок в хорошем настроении, ест, пьет и играет, то в целом он не болен. Если ребенок вялый и с плохим аппетитом, ему хочется полежать, то такого ребенка нужно оставить дома, даже если у него уже нет температуры.
«Кашель, насморк и маленькая температура не препятствуют выходу на улицу. Это в действительности ложное мнение, что ребенок не должен ходить на улицу,– сказала она. – Кашель и насморк не мешают и купанию в бассейне. С температурой я ребенка купаться не пустила бы. Но вопрос в том, что считать температурой. В течение дня температура прыгает у каждого человека, и после вирусной инфекции в течение какого-то времени она может быть повышенной. Мы считаем температуру повышенной, начиная с 37,4 градуса».
Главный специалист по вопросам начального образования города Тарту Каспар Креэгимяэ считает, что никакого серьезного конфликта эти советы семейных врачей не вызвали, поскольку это же действительно просто советы, но повод для размышлений тут есть. Он сказал, что, с одной стороны, медицинским специалистам нужно доверять, а, с другой стороны, то, какого ребенка считать больным, а какого нет, написано в правилах внутреннего распорядка детского сада, и эти темы обсуждались в попечительских советах.
«Важно, чтобы мы поступали одинаково во всех детских учреждениях города Тарту, – сказал он. – Может быть, нужно еще поговорить с врачами, чтобы убрать у родителей безосновательные страхи. Но и дети разные – одни бесконечно болеют, а у других нет никаких проблем. В то же время, некоторыми заболеваниями нужно переболеть до школы! И ясно, что те дети, которые больше бывают на свежем воздухе, у которых правильный режим сна и бодрствования, крепче и болеют реже».
Как долго нужно ждать, прежде чем отвести ребенка в детский сад?
- Ребенка не нужно вести в детский сад, если у него температура выше 37,3 градуса, при измерении подмышкой. Излечение считается хорошим, если у ребенка как минимум сутки не было температуры. Если у ребенка кашель и насморк, а других симптомов инфекционного заболевание нет, и он чувствует себя хорошо, его можно отвести в коллектив.
- Если у ребенка понос и рвота, его нужно держать дома, пока не пропадут эти симптомы, и пока ребенок не почувствует себя хорошо, не избавится от вялости и будет радостно просыпаться по утрам.
- В случае ветрянки ребенок может идти в детский сад тогда, когда новые высыпания уже не появляются, а прыщики покрылись корочкой, и ребенок чувствует себя хорошо. Не нужно ждать, пока отвалятся корочки.
- Если у ребенка какое-то заболевание с сыпью, то необходимость не пускать ребенка в детский сад определяет самочувствием ребенка. Если ребенок чувствует себя хорошо, то угроза заражения прошла.
- В случае воспаления уха ребенок также может идти в детский сад тогда, когда он начинает чувствовать себя хорошо.
- В случае ангины ребенок может идти в детский сад, когда он чувствует себя хорошо. Угроза заражения пропадает через 24 часа после начала приема антибиотиков.
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