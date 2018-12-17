Семейные врачи дают советы, которым родители не верят

У Анны Клемент двое детей: десятилетняя и полуторагодовалая девочки.

Она хорошо помнит детсадовские времена старшей, когда за три года девочка 11 раз перенесла воспаление среднего уха. Теперь приближается момент, когда нужно будет решать, что делать с младшей дочерью, и обеспокоенность очень большая.

«Для меня эта тема очень актуальна», – сказала она, имея в виду советы общества семейных врачей о том, что после болезни ребенка можно отвести в группу и с насморком, и с кашлем, и даже маленькая температура не является препятствием.

Директор тартуского детского сада «Sass» Леа Лаумяги тоже не в восторге от таких советов. Она показывает постановление Тартуской городской управы, в котором о приводе и уходе ребенка из детского учреждения сказано: «Детское учреждение допускает в группы только здоровых детей. Если по оценке воспитателя, у ребенка есть признаки болезни, он не разрешает ему находиться в группе».

«Мы – детский сад города Тарту, и это постановление является распоряжением для нас. Мы исходим из него», – заверила Леа Лаумяги. Она добавила, что сейчас дети ходят хорошо, болезней особо нет, и работники на сто процентов в строю: «Персонал, конечно, огорчен, поскольку никто не хочет заболеть, да и не хочется спорить с родителями на темы болезней. Мы пытаемся исходить из здравого смысла и надеемся, что все наладится».

Советы не новые

Член правления Общества семейных врачей Руть Калда говорит, что в советах «Когда не вести ребенка в детский сад?» нет ничего нового. По ее словам, такие же советы дают и в кабинетах семейных врачей: «Мы просто собрали их вместе, сформулировали письменно и распространили». Письменное изложение потребовалось потому, что каждый год в сезон вирусов возникают одни и те же вопросы. Из детских садов с половины дня детей отправляют домой, или сразу к врачу для того, чтобы снова задать вопрос: можно ли вести ребенка в детский сад, или нет?

Руть Калда объяснила, что опаснее всего начало болезни, когда появляются первые признаки вирусной инфекции. А также время, когда симптомы не проявились, а это означает, что в детсадовской группе носящий инфекцию ребенок может быть уже тогда, когда никто ни о чем не подозревает и все выглядят здоровыми. Но если активный период болезни прошел, когда температуры уже нет, и остались лишь насморк и кашель, – эти кашель и насморк могут оставаться достаточно долго – то для других угрозы уже нет. Важно, как ребенок ест и спит, играет, бегает и действует.