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Жребий брошен: в Лиге чемпионов четыре смертельныe пары

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Mg Torino 24/11/2018 - campionato di calcio serie A / Juventus-Spal / foto Matteo Gribaudi/Image nella foto: Cristiano Ronaldo PUBLICATIONxNOTxINxITA

ФОТО: www.imagephotoagency.it / imago/Gribaudi/ImagePhoto

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Уже на первой стадии борьбу за самый престижный трофей европейского футбола должны будут завершить как минимум четыре фаворита - "Ливерпуль" сразится с "Баварией, ПСЖ выяснит кто сильнее: французский клуб или "Манчестер Юнайтед", а дортмундская "Боруссия" примет английский "Тоттенхэм". Путь к финалу на родном стадионе мадридский "Атлетико" начнет против Криштиану Роналду и туринского "Ювентуса".

«Шальке»  – «Манчестер Сити»

«Атлетико» – «Ювентус»

«Манчестер Юнайтед» – «ПСЖ»

«Тоттенхэм» – «Боруссия»

«Лион» – «Барселона»

«Рома» – «Порту»

«Аякс» – «Реал»

«Ливерпуль» – «Бавария»

Первые матчи 1/8 финала состоятся 12-13 и 19-20 февраля, а ответные – 5-6 и 12-13 марта.

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Атлетико» – «Ванда Метрополитано».

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