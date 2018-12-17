Жребий брошен: в Лиге чемпионов четыре смертельныe пары

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Уже на первой стадии борьбу за самый престижный трофей европейского футбола должны будут завершить как минимум четыре фаворита - "Ливерпуль" сразится с "Баварией, ПСЖ выяснит кто сильнее: французский клуб или "Манчестер Юнайтед", а дортмундская "Боруссия" примет английский "Тоттенхэм". Путь к финалу на родном стадионе мадридский "Атлетико" начнет против Криштиану Роналду и туринского "Ювентуса".
«Шальке» – «Манчестер Сити»
«Атлетико» – «Ювентус»
«Манчестер Юнайтед» – «ПСЖ»
«Тоттенхэм» – «Боруссия»
«Лион» – «Барселона»
«Рома» – «Порту»
«Аякс» – «Реал»
«Ливерпуль» – «Бавария»
Первые матчи 1/8 финала состоятся 12-13 и 19-20 февраля, а ответные – 5-6 и 12-13 марта.
Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Атлетико» – «Ванда Метрополитано».