Жребий брошен: в Лиге чемпионов четыре смертельныe пары

Уже на первой стадии борьбу за самый престижный трофей европейского футбола должны будут завершить как минимум четыре фаворита - "Ливерпуль" сразится с "Баварией, ПСЖ выяснит кто сильнее: французский клуб или "Манчестер Юнайтед", а дортмундская "Боруссия" примет английский "Тоттенхэм". Путь к финалу на родном стадионе мадридский "Атлетико" начнет против Криштиану Роналду и туринского "Ювентуса".