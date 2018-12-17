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Поездка требует планирования и организации, как во время самого путешествия, так и до него – не имеет значения, ищете ли вы, где остановиться, выбираете ли транспорт, оформляете страховку или пакуете вещи. И всегда остаётся вопрос: обо всём ли вы подумали?

Подробнее о том, что важно знать о звонках и интернет-соединении за рубежом, в техноблоге Digitark рассказывает менеджер по роуминг-услугам Telia Eesti Хельве Раммуль.

огда речь идёт о деловой поездке, первым возникает вопрос: какие устройства могут понадобиться во время путешествия. Поэтому до отъезда надо продумать, достаточно ли одного смартфона или для работы понадобится планшет или ноутбук. Затем, конечно, нужно ответить на вопрос, как обеспечить защищённое подключение мобильного телефона к интернету и после этого не получить огромный счёт.

К тому же, на длительные телефонные совещания или консультирование коллег можно потратить большой объём разговорного времени. Во время поездок по Европе мы обычно об этом не задумываемся, но что делать в России, Америке, Таиланде или Австралии?

Роуминг передачи данных = спокойствие во время деловых поездок в другое полушарие

До сих пор люди боятся включать роуминг данных во время поездок за пределы Европейского союза и откладывают долгие разговоры до возвращения в Эстонию.