В Нарва-Йыэcуу заработала новая котельная: город ждет снижения теплотарифа

В центре курортного Нарва-Йыэсуу 13 декабря запустили и торжественно открыли перестроенную городскую котельную, способную жечь биотопливо вдобавок к природному газу.

«В случае новой нарва-йыэсууской котельной, работающей на древесной щепе, мы имеем дело с современным энергоцентром, который поставляет жителям округа домашнее тепло со стабильной ценой», - прокомментировали в фирме-операторе - Adven Eesti.

Cтоимость новой котельной составила приблизительно 1,2 миллиона евро, и примерно половину этих расходов покрыл Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) за счет структурных фондов Евросоюза.

Несмотря на инвестицию, Adven Eesti в ближайшее время не планирует повышать теплотариф для сетевого округа Нарва-Йыэсуу. На сегодня предельная разрешенная цена там составляет 83,4 евро за мегаватт-час (включая НСО), фактически в ноябре тепло отпускали потребителям за 82,6 евро.

«Руководители города Нарва-Йыэсуу проявили предусмотрительность и благоразумие, чтобы не брать на себя ненужные инвестиционные обязательства. Вместо этого софинансировали самостоятельно совместно с проектом KIK, - комментирует исполнительный директор Adven Eesti Урмо Хейнам. - От этого сотрудничества выиграют все, но особенно жители региона — для них цена на тепло станет более стабильной, независимо от внезапных колебаний цен на природный газ. Результаты уже сейчас видны: если бы мы остались на природном газе, то ноябрьская цена продажи тепла составила бы 77,87 евро за мегаватт-час (плюс налог с оборота), что на 13 процентов выше, чем сегодняшняя фактическая цена продажи, которая составляет 68,82 евро за мегаватт-час (плюс налог с оборота). В связи с достижением котельной стабильного рабочего режима надеемся в декабре еще понизить стоимость тепла», - обнадежил Хейнам.

На снижение тарифа особенно надеются, разумеется, потребители. Правда, депутат Нарва-Йыэсууского горсобрания Татьяна Пагаева отметила в комментарии «Северному побережью», что на сайте Adven Eesti цены пока не меняются: «Никакого снижения нет — какая была цена, такая и есть, примерно на один процент ниже предельной».

«Кроме того, щепой можно топить только до минус пяти градусов на улице, и если стукнут морозы, то используют смесь - газ и щепу, - со скепсисом в голосе рассуждает Пагаева. - Поживем - увидим, но пока не вселяет оптимизма эта новая котельная».

Новую нарва-йыэсуускую котельную, приспособленную к работе на древесной щепе, начали строить весной 2018 года на месте старой, неэкономичной. Но уже заранее, а именно прошлой осенью, возражения и опасения начали высказывать окрестные жители. Жильцы многоквартирного дома по улице Койду, 16 направили свои тревожные обращения в Департамент окружающей среды и представителям местной власти Нарва-Йыэсуу: «Мы считаем, что котельная должна строиться на окраине города, как и предполагалось ранее. Это должно быть новое строительство, а не реконструкция здания старой котельной».