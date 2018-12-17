В Нарва-Йыэcуу заработала новая котельная: город ждет снижения теплотарифа

Если еще несколько лет назад Нарва-Йыэсуу славился практически самой высокой по Эстонии стоимостью центрального отопления, то к настоящему времени от этого сомнительного титула курортному городу удалось избавиться — цены на тепло выросли повсеместно.
В центре курортного Нарва-Йыэсуу 13 декабря запустили и торжественно открыли перестроенную городскую котельную, способную жечь биотопливо вдобавок к природному газу.
«В случае новой нарва-йыэсууской котельной, работающей на древесной щепе, мы имеем дело с современным энергоцентром, который поставляет жителям округа домашнее тепло со стабильной ценой», - прокомментировали в фирме-операторе - Adven Eesti.
Cтоимость новой котельной составила приблизительно 1,2 миллиона евро, и примерно половину этих расходов покрыл Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) за счет структурных фондов Евросоюза.
Несмотря на инвестицию, Adven Eesti в ближайшее время не планирует повышать теплотариф для сетевого округа Нарва-Йыэсуу. На сегодня предельная разрешенная цена там составляет 83,4 евро за мегаватт-час (включая НСО), фактически в ноябре тепло отпускали потребителям за 82,6 евро.
«Руководители города Нарва-Йыэсуу проявили предусмотрительность и благоразумие, чтобы не брать на себя ненужные инвестиционные обязательства. Вместо этого софинансировали самостоятельно совместно с проектом KIK, - комментирует исполнительный директор Adven Eesti Урмо Хейнам. - От этого сотрудничества выиграют все, но особенно жители региона — для них цена на тепло станет более стабильной, независимо от внезапных колебаний цен на природный газ. Результаты уже сейчас видны: если бы мы остались на природном газе, то ноябрьская цена продажи тепла составила бы 77,87 евро за мегаватт-час (плюс налог с оборота), что на 13 процентов выше, чем сегодняшняя фактическая цена продажи, которая составляет 68,82 евро за мегаватт-час (плюс налог с оборота). В связи с достижением котельной стабильного рабочего режима надеемся в декабре еще понизить стоимость тепла», - обнадежил Хейнам.
На снижение тарифа особенно надеются, разумеется, потребители. Правда, депутат Нарва-Йыэсууского горсобрания Татьяна Пагаева отметила в комментарии «Северному побережью», что на сайте Adven Eesti цены пока не меняются: «Никакого снижения нет — какая была цена, такая и есть, примерно на один процент ниже предельной».
«Кроме того, щепой можно топить только до минус пяти градусов на улице, и если стукнут морозы, то используют смесь - газ и щепу, - со скепсисом в голосе рассуждает Пагаева. - Поживем - увидим, но пока не вселяет оптимизма эта новая котельная».
Новую нарва-йыэсуускую котельную, приспособленную к работе на древесной щепе, начали строить весной 2018 года на месте старой, неэкономичной. Но уже заранее, а именно прошлой осенью, возражения и опасения начали высказывать окрестные жители. Жильцы многоквартирного дома по улице Койду, 16 направили свои тревожные обращения в Департамент окружающей среды и представителям местной власти Нарва-Йыэсуу: «Мы считаем, что котельная должна строиться на окраине города, как и предполагалось ранее. Это должно быть новое строительство, а не реконструкция здания старой котельной».
Обратившиеся подчеркивали, что власти принимали решение без учета мнений жителей, хотя речь идет об ухудшении условий их жизни: «Территория котельной увеличится и займет дополнительные территории непосредственно рядом с нашим жилым домом. Проект реконструкции старой котельной предусматривает надстройку второго этажа в той части здания, где будет установлен щеповый котел, а также устройство цокольного этажа и помещений для складирования и подачи щепы. Новое здание котельной закроет вид из окон нашего дома, ухудшит условия освещенности, особенно в квартирах первого этажа, также уменьшит зеленую зону около нашего дома. (…) Несмотря на установку фильтров, в атмосферу постоянно будут происходить выбросы золы, что ухудшит здоровье людей».
Также люди отмечали: «Котельная находится на углу улиц Койду и Кеск, в настоящее время это административный и культурный центр города. (…) В этом районе нет условий для подъезда и разворота большегрузных машин. Движение большегрузных машин подвергнет опасности пешеходов, а это в большинстве своем пожилые люди и дети».
В Adven Eesti ответили, что они постарались свести к минимуму влияние новой котельной как на жильцов соседних домов, так и на всех горожан.
«Мы организуем доставку топлива, его разгрузку и складирование так, чтобы попадание щепы во внешнюю среду было минимальным. В то же время топливный склад спроектирован достаточно большим, чтобы топлива и на выходные хватило и чтобы в эти дни не было отдельных доставок топлива», - говорил руководитель по развитию Adven Eesti Прийт Тийт.
Теперь уже после запуска котельной и официального открытия депутат Татьяна Пагаева рассказала, что жильцы близрасположенных домов по-прежнему жалуются на соседство: «Когда встречаемся, они говорят мне, что есть шум от новой котельной - это раз. И второе - из трубы летит сажа, которая оседает в округе».
По данным Adven Eesti, через теплосети Нарва-Йыэсуу тепло получают 56 квартирных домов и городские учреждения, для чего за год производилось из природного газа в среднем 11 тысяч мегаватт-часов теплоэнергии. Необходимость в строительстве котельной на биотопливе выяснилась при обсуждении программы развития теплохозяйства Нарва-Йыэсуу. Анализ показал, что древесная щепа является лучшим вариантом из возможных для центрального отопления, поскольку долговременно обеспечивает потребителей стабильной и выгодной стоимостью услуги, а также у этого вида местного восстанавливаемого топлива меньшее влияние на окружающую среду.