Поисковик Google рассказал о популярных онлайн-запросах туристов

Путешественники в 2018 году чаще всего интересовались в поисковике Google поездками в Италию. Об этом пишет Lonely Planet.
Онлайн-поисковик Google опубликовал самые популярные поисковые запросы 2018 года, связанные с путешествиями и местами отдыха, пишет turizm.ru. В уходящем году туристы чаще всего пытались в интернете получить полезную информацию о поездках в Италию. Как отмечают специалисты компании, лидерство обусловлено богатейшей историей страны, знаменитой кухней и, конечно же, вином.
Большой популярностью у туристов также пользовался запрос «поездка в Париж». Французская столица является одним из самых популярных мест в мире у путешественников со всех континентов благодаря своей романтичной атмосфере, культурной составляющей и изысканной кухне. Кроме того, подпитывали всплеск запросов городские районы, известные своим крафтовым пивом и уличным искусством.
В топ-3 попал и туристический запрос «Поездка в Исландию». Эта северная страна на протяжении многих лет по праву имеет репутацию модного направления туризма. И популярность острова с каждым годом только растет. К слову, ряд авиакомпаний предлагают удобные и выгодные транзитные остановки в Рейкьявике. Поэтому путешественники могут сочетать поездку в Исландию с посещением других стран.
Также туристы в 2018 году охотно искали информацию о турах на Багамы. Здесь путешественникам гарантировано солнце в любое время года. Кроме того, 700 островов этой карибской страны привлекают дайвингом, приключенческим туризмом и даже плаванием с поросятами на знаменитом Пиг-Бич. Замыкает пятерку популярных запросов в Google Ирландия. Эта страна соблазняет путешественников потрясающими пейзажами, модными барами, историческими кварталами Дублина, дебрями западного побережья и дружелюбием местных жителей.