Поисковик Google рассказал о популярных онлайн-запросах туристов

Онлайн-поисковик Google опубликовал самые популярные поисковые запросы 2018 года, связанные с путешествиями и местами отдыха, пишет turizm.ru. В уходящем году туристы чаще всего пытались в интернете получить полезную информацию о поездках в Италию. Как отмечают специалисты компании, лидерство обусловлено богатейшей историей страны, знаменитой кухней и, конечно же, вином.

Большой популярностью у туристов также пользовался запрос «поездка в Париж». Французская столица является одним из самых популярных мест в мире у путешественников со всех континентов благодаря своей романтичной атмосфере, культурной составляющей и изысканной кухне. Кроме того, подпитывали всплеск запросов городские районы, известные своим крафтовым пивом и уличным искусством.

В топ-3 попал и туристический запрос «Поездка в Исландию». Эта северная страна на протяжении многих лет по праву имеет репутацию модного направления туризма. И популярность острова с каждым годом только растет. К слову, ряд авиакомпаний предлагают удобные и выгодные транзитные остановки в Рейкьявике. Поэтому путешественники могут сочетать поездку в Исландию с посещением других стран.