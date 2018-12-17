Картина дня: инцидент в Ласнамяэ, смертельная авария и задержание оператора ПБК

Встреча Дедов Морозов в Нарве: оператор ПБК вызвал подозрения у российских пограничников

Инцидентом омрачилась встреча Деда Мороза из Ивангорода и Санта Клауса из Нарвы, которая традиционно организуется муниципальными властями двух городов в декабре. Читайте далее...

Эстонскому правозащитнику запретили въезд в РФ до 2073 года

Эстонский правозащитник, руководитель НКО "Центр развития коренных народов URALIC" Оливер Лооде был остановлен российскими пограничниками на КПП "Ивангород-Нарва", когда направлялся в город Кингисепп. Ему было предъявлено уведомление о запрете на въезд в Россию до 25 октября 2073 года. Читайте далее...

Полиция просит помощи в установлении личности мужчины, домогавшегося ребенка

Все выходные в социальных сетях распространялась информация-предупреждение о мужчине, который якобы пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку. По данным жителей таллиннского района Ласнамяэ, неизвестный зашел с ребенком в лифт и начал его домогаться. Читайте далее...

Перевод часов отменят: что будет с часовым поясом Эстонии, Латвии и Литвы?

На встрече в Вильнюсе премьеры стран Балтии договорились сохранить единый часовой пояс после того, как Евросоюз откажется от перевода часов, сообщил в понедельник премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис. Читайте далее...

Фото и видео: в Ласнамяэ полыхала квартира, есть пострадавшие

В понедельник утром спасатели получили вызов в Ласнамяэ, где горела квартира. Читайте далее...

С нового года подорожает доставка пенсий и пособий на дом

C 1 января 2019 года услуга доставки пенсий на дом будет стоить 7,70 евро, что на 1 евро и 10 центов больше, чем раньше. Изменение затронет около 5000 пенсионеров. Читайте далее...

Андрус Ансип: «Готовьтесь к не столь благополучным временам»

Бывший премьер-министр Эстонии, ныне вице-президент Европейской комиссии и комиссар по единому цифровому рынку Андрус Ансип на прошедшей недавно встрече с предпринимателями Ида-Вирумаа говорил о том, что экономический успех ближайшего будущего очень во многом связан с цифровизацией предпринимательства, и он на своей должности прилагает усилия для создания единого европейского цифрового рынка. Читайте далее...

Задолжавший государству свыше 550 000 евро бизнесмен Меэлис Лао признан банкротом

На прошлой неделе вступило в законную силу решение суда, согласно которому предприниматель Меэлис Лао был признан банкротом. Читайте далее...

У владельцев новых ИД-карт могут возникнуть проблемы с банком

Как сообщает Luminor Eesti, банк не готов предоставить доступ к электронным услугам владельцам новых ИД-карт. Читайте далее...

Машина BMW врезалась в дом, водитель погиб

В Центр тревоги сегодня в 11.31 поступило сообщение, что на Сааремаа в деревне Куйвасту в старое здание корчмы врезался BMW. Водитель погиб на месте от полученных травм. Читайте далее...

Шмигун-Вяхи ответила на утверждения норвежских СМИ

Сегодняшнюю информацию норвежского издания о том, что золотые медали эстонкой спортсменки Кристины Шмигун-Вяхи, завоеванные ею на Олимпиаде в Турине, оставлены спортсменке МОК только потому, что вскрытие допинг-проб было проведено с нарушениями, прославленная эстонская лыжница назвала спекуляцией. Читайте далее...

Перемещение денег, заработанных преступным путем, обходится дорого

В этом году в производстве Пыхьяской префектуры было около 40 уголовных дел, согласно которым люди помогали перемещать и скрывать деньги, заработанные преступным путем. Такие «дела на пару кликов» являются преступлениями первой степени тяжести, за которые можно получить до десяти лет лишения свободы. Читайте далее...

Совершившей ДТП пьяной сотруднице полиции вынесен приговор