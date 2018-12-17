Крик души водителя: на второстепенных дорогах катастрофические условия

"На шоссе Таллинн-Тарту, если не считать левую полосу движения на четырехполосной дороге, условия были такие, что едешь, как летом. Зато условия на второстепенных дорогах, например, при повороте из Мяэкюла в сторону Коеру, стали совершенно дикими", - сказал он.