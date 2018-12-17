Пн, 17.12.2018
Шоферы сравнивают пешеходов с камикадзе, которые нарочно выпрыгивают из-за кустов на «зебру». Сандер Кулламаа
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  • Крик души водителя: на второстепенных дорогах катастрофические условия

Крик души водителя: на второстепенных дорогах катастрофические условия

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Шоссе Таллинн-Тарту.

ФОТО: Lugeja foto

С редакцией портала Järva Teataja связался водитель, который поражался тому, как выпавший за ночь слой снега смог снова вогнать в замешательство многочисленных участников движения и заставил поспешить с выполнением несделанной работы тех, кто отвечает за состояние дорог.

"На шоссе Таллинн-Тарту, если не считать левую полосу движения на четырехполосной дороге, условия были такие, что едешь, как летом. Зато условия на второстепенных дорогах, например, при повороте из Мяэкюла в сторону Коеру, стали совершенно дикими", - сказал он.

"Дорога была полна крайне консервативными участниками движения, которые выстроились в длинные автоколонны. Но, может, была и причина, дорога была местами заснеженная, местами - крайне скользкая. Перекрестки и съезды были такими, что езда больше напоминала бег на коньках", - сказал он.

Дорога Коеру-Мяэкюла.

ФОТО: Lugeja foto

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