Крик души водителя: на второстепенных дорогах катастрофические условия

С редакцией портала Järva Teataja связался водитель, который поражался тому, как выпавший за ночь слой снега смог снова вогнать в замешательство многочисленных участников движения и заставил поспешить с выполнением несделанной работы тех, кто отвечает за состояние дорог.
"На шоссе Таллинн-Тарту, если не считать левую полосу движения на четырехполосной дороге, условия были такие, что едешь, как летом. Зато условия на второстепенных дорогах, например, при повороте из Мяэкюла в сторону Коеру, стали совершенно дикими", - сказал он.
"Дорога была полна крайне консервативными участниками движения, которые выстроились в длинные автоколонны. Но, может, была и причина, дорога была местами заснеженная, местами - крайне скользкая. Перекрестки и съезды были такими, что езда больше напоминала бег на коньках", - сказал он.