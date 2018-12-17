Пресс-конференция посла России в ЭР: все оттенки серого, два цветных акцента

Сегодня в посольстве РФ в Таллинне состоялась пресс-конференция чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации Александра Петрова, посвященная подведению итогов года.
Свое вступительное слово г-н посол начал с констатации общеизвестного, но от этого не менее печального факта: отношения наших двух стран пребывают в нелучшем состоянии, равно как и отношения между Россией и ЕС вообще или Россией и НАТО:
«Нас обвиняют во всех смертных грехах, а последнее изобретение Би-би-си – это обвинение России в том, что она стоит и за французскими «желтыми жилетами». Подобная практика продолжается вот уже третий год. Мы просим представить нам какие-либо факты, доказательства, чтобы разобраться, но нам в этом отказывают, говорят: спросите у своих спецслужб, они все знают.
Меня поразило расследование ФБР по поводу нашего якобы вмешательства в выборы Конгресса США, когда виновными были названы 13 сотрудников одной из петербургских интернет-фирм, включая секретаршу: она, оказывается, тоже пыталась влиять на выборы. Всё это было бы смешно, когда бы ни было так грустно.
Подобные инсинуации подхватывает и Эстония, что не способствует оздоровлению наших отношений, препятствуя принятию конкретных шагов для этого. Но, разумеется, это не черно-белые отношения, в них масса оттенков».
Начало года, по словам г-на Петрова, складывалось хорошо, и даже планировался визит премьер-министра Эстонии Юри Ратаса в Россию, в Красноярск. Но в марте разразился скандал со Скрипалями, и это всё перечеркнуло: Эстония выслала российского военного атташе, Россия ответила аналогично. И только сейчас, когда уже потеряно так много времени, договорились о возвращении обоих атташе, но, разумеется, это будут совсем другие люди.
Представителей СМИ интересовало, не повторится ли ситуация с обвинением РФ во вмешательстве в выборы: теперь уже в эстонские парламентские, которые стартуют в марте. Подобные обвинения в США являются результатом их внутриполитической ситуации, которая и у нас не вполне безоблачна. Г-н Петров такого развития ситуации не исключил, но выразил надежду на то, что возобладает здравый смысл.
Разумеется, прозвучал вопрос и о российско-украинском конфликте в Керченском проливе.
«Это один из примеров того, о чем я говорил, – ответил г-н посол. – Общие фразы, нет конкретных обвинений, как и в деле Скрипалей. Эстония – в числе лидеров обвинений. Когда слышишь, что это война в Европе, согласиться с этим нельзя. Речь идет о провокации, которую затеял киевский режим. На Украине в преддверии выборов складывается такая ситуация, что следовало ожидать новых провокаций, призванных подкрепить низкоплавающий рейтинг Петра Порошенко.
Говорили о Крыме и Донбассе, а грянуло в Керченском проливе. При этом постоянно шли разговоры о подрыве Крымского моста. А вот интересно, как бы реагировала на такое Эстония: в ее территориальные воды, игнорируя предупреждения, неизвестно с какими намерениями заходят иностранные военные суда?»
Но не политикой единой жив человек: журналисты спрашивали и о том, что волнует не государственные умы, а простых смертных – например, будет ли обновлен межгосударственный Договор о пенсиях и какие еще договоры планируется заключить, какой вклад Россия внесет в Программу приграничного сотрудничества.
А вот здесь все выглядело оптимистичнее: уже одобрен протокол о внесении в договор изменений, но он должен пройти ряд согласований, которые планируется получить к 1 февраля. Зато в России уже согласован текст Программы сотрудничества между министерствами культуры ЭР и РФ, теперь ожидаются предложения по тексту от Эстонии. Прошлый аналогичный договор подписывали в Нарве, этот будут подписывать в России.
«Две сферы наших отношений можно охарактеризовать как успешные, – сказал Александр Петров. – Это культурное и приграничное сотрудничество. Российские театры и артисты с успехом гастролируют в Эстонии, эстонские – в России. В наступающем году мы отмечаем 20-летие Договора о сотрудничестве между Таллинном и Санкт-Петербургом. Что же касается приграничного сотрудничества, то 50 процентов средств на развитие приграничной зоны выделяет ЕС, а еще 50 – в равных долях вносят Россия и Эстония».
Что же касается подписания Пограничного договора, то всем известно, какие факторы этому препятствовали. Потом было первое чтение в ноябре 2015 года – и процесс снова застопорился. А сейчас у нас пройдут выборы, всё потеряет силу, так что, по мнению посла, этим вопросом придется заниматься уже новому составу парламента.
Еще один наболевший вопрос – визы для граждан Эстонии. Если россияне, особенно едущие в Эстонию не в первый раз, их легко получают на три года, то нам российские многократные визы дают только рабочие. И особая статья – регистрация на месте с заполнением длинных анкет, которые один раз уже заполняли при получении визы.
Вот тут ничего обнадеживающего представители СМИ не услышали: еще более десяти лет назад Россия предлагала ввести безвизовый режим с ЕС, обмен туристами между двумя странами растет год от года, и, к тому же, с точки зрения посла, многократные визы выдаются не только по деловым и коммерческим вопросам. Что ж, попробуем получить.
Пока же в МИДе Эстонии проводились консультации на тему упрощенного режима пересечения границы для жителей приграничных регионов: Россия предлагает заключить такой же договор, как у нее заключен с Латвией. А жители неприграничных регионов – что, не люди? Люди, но большое начинается с малого. Правда, по прогнозам г-на Петрова, это «малое» в нашем МИДе рассматривать будут долго.
Вопрос бизнеса: сама наша география предполагает, что наши страны должны взаимодействовать. И санкции, и контрсанкции наносят ущерб всем, и эстонский бизнес это понимает: «Но наши эстонские деловые партнеры не рискуют произносить вслух то, что они говорят нам, поскольку политики против. Однако движение и какие-то положительные моменты все же есть».
А как обстоит дело с уменьшением числа неграждан в российском направлении? Молодые серопаспортники чаще выбирают эстонское гражданство, растет ли в Эстонии число граждан России? По словам посла, да. Интерес к российскому гражданству сохраняется: в уходящем году было более 600 человек только тех, для кого процесс получения гражданства уже полностью завершен. Это больше, чем в прошлом году.
Не сократился ли приснопамятный «список русофобов Эстонии»? Нет, но хорошо уже то, что не увеличился.
В преддверии праздника Александр Петров хотел бы пожелать всем оптимизма, чтобы наступающий год был лучше уходящего и чтобы возобладали позитивные тенденции. Надежда на это есть: в 2019 году Европейский Сабантуй (татаро-башкирский праздник) будет отмечаться в Таллинне, а в Москве после ремонта открывается здание посольства Эстонии: ожидается, что открытие посетят наши официальные лица. То есть возможности для улучшения отношений представятся – было бы обоюдное желание.