Пресс-конференция посла России в ЭР: все оттенки серого, два цветных акцента

А вот здесь все выглядело оптимистичнее: уже одобрен протокол о внесении в договор изменений, но он должен пройти ряд согласований, которые планируется получить к 1 февраля. Зато в России уже согласован текст Программы сотрудничества между министерствами культуры ЭР и РФ, теперь ожидаются предложения по тексту от Эстонии. Прошлый аналогичный договор подписывали в Нарве, этот будут подписывать в России.

«Две сферы наших отношений можно охарактеризовать как успешные, – сказал Александр Петров. – Это культурное и приграничное сотрудничество. Российские театры и артисты с успехом гастролируют в Эстонии, эстонские – в России. В наступающем году мы отмечаем 20-летие Договора о сотрудничестве между Таллинном и Санкт-Петербургом. Что же касается приграничного сотрудничества, то 50 процентов средств на развитие приграничной зоны выделяет ЕС, а еще 50 – в равных долях вносят Россия и Эстония».

Что же касается подписания Пограничного договора, то всем известно, какие факторы этому препятствовали. Потом было первое чтение в ноябре 2015 года – и процесс снова застопорился. А сейчас у нас пройдут выборы, всё потеряет силу, так что, по мнению посла, этим вопросом придется заниматься уже новому составу парламента.

Еще один наболевший вопрос – визы для граждан Эстонии. Если россияне, особенно едущие в Эстонию не в первый раз, их легко получают на три года, то нам российские многократные визы дают только рабочие. И особая статья – регистрация на месте с заполнением длинных анкет, которые один раз уже заполняли при получении визы.

Вот тут ничего обнадеживающего представители СМИ не услышали: еще более десяти лет назад Россия предлагала ввести безвизовый режим с ЕС, обмен туристами между двумя странами растет год от года, и, к тому же, с точки зрения посла, многократные визы выдаются не только по деловым и коммерческим вопросам. Что ж, попробуем получить.

Пока же в МИДе Эстонии проводились консультации на тему упрощенного режима пересечения границы для жителей приграничных регионов: Россия предлагает заключить такой же договор, как у нее заключен с Латвией. А жители неприграничных регионов – что, не люди? Люди, но большое начинается с малого. Правда, по прогнозам г-на Петрова, это «малое» в нашем МИДе рассматривать будут долго.

Вопрос бизнеса: сама наша география предполагает, что наши страны должны взаимодействовать. И санкции, и контрсанкции наносят ущерб всем, и эстонский бизнес это понимает: «Но наши эстонские деловые партнеры не рискуют произносить вслух то, что они говорят нам, поскольку политики против. Однако движение и какие-то положительные моменты все же есть».

А как обстоит дело с уменьшением числа неграждан в российском направлении? Молодые серопаспортники чаще выбирают эстонское гражданство, растет ли в Эстонии число граждан России? По словам посла, да. Интерес к российскому гражданству сохраняется: в уходящем году было более 600 человек только тех, для кого процесс получения гражданства уже полностью завершен. Это больше, чем в прошлом году.

Не сократился ли приснопамятный «список русофобов Эстонии»? Нет, но хорошо уже то, что не увеличился.