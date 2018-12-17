Стало известно, кому больше всего доверяют жители Эстонии

По результатам проведенного фирмой Turu-uuringute AS исследования выяснилось, что спасательным службам доверяют 94% опрошенных жителей Эстонии, полиции — 86% респондентов, пишет в понедельник BNS. 75% опрошенных сообщили, что доверяют Силам обороны, 72% - Кайтселийту и 71% - президенту.

Согласно данным опроса, местным самоуправлениям доверяют 43% опрошенных, НАТО — 40%, Европейскому Союзу — 38%, премьер-министру — 37%, судебной системе Эстонии — 32%, правительству — 23% и Рийгикогу — 17% респондентов.

В сравнении с данными мартовского опроса на ту же тему, заметно, что разница между теми, кто доверяет и кто не доверяет парламенту и правительству заметно увеличилась. И правительству, и парламенту доверяет более половины населения, отмечают социологи.

По их замечанию, существенно различается степень доверия к институтам и организациям у эстонцев — и у представителей других национальностей.

Если среди эстонцев степень доверия к Силам обороны составила 85%, то у остальных национальных групп населения этот показатель был на уровне 46%. Ополчению Кайтселийт выразили доверие 84% опрошенных эстонцев и 46% неэстонцев, к НАТО проявили доверие 75% эстонцев и 37% неэстонцев. На 20% различается степень доверия эстонцев и неэстонцев к президенту.

Долгое время социологи отмечали значительную разницу в доверии к правительству и парламенту со стороны эстонцев и неэстонцев. Весной 2018 года это различие в значительной степени сгладилось, а в октябре этого года русскоязычные респонденты доверяли парламенту, правительству и премьер-министру несколько больше, чем респонденты-эстонцы.

Доверие к местным самоуправлениям у неэстонцев на 11 процентов больше, чем у эстонцев, отметили социологи.