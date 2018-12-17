Последний шанс на жизнь: 21-летней женщине с опухолью мозга нужна помощь

Чаще всего в фонд лечения от рака обращаются за помощью люди средних лет и пожилые. Но на прошлой неделе фонд решил подарить надежду и рождественский мир 21-летней живущей в Мярьямаа женщине и ее семье.

Пациентка борется с крупной злокачественной опухолью в мозге. Ее диагноз – глиобластома. «Дважды она прошла облучение, прогнозы не очень хорошие, ситуация очень серьезная, возможности лечения заканчиваются», – написали представители фонда на своей странице в Facebook.

В плане этой пациентки совет фонда рискнул, решив профинансировать покупку экспериментального лекарства: «Речь идет, конечно, о реальном медикаменте, однако, в плане данного диагноза нет достаточного количества клинических испытаний»,– прокомментировал член правления фонда Тойво Тянавсуу.