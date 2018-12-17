Пн, 17.12.2018
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  • Последний шанс на жизнь: 21-летней женщине с опухолью мозга нужна помощь

Последний шанс на жизнь: 21-летней женщине с опухолью мозга нужна помощь

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В помощи нуждается 21-летняя женщина, которой фонд лечения от рака решил предоставить последний шанс.

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Scanpix

Совет фонда лечения от рака «Подаренная жизнь» («Kingitud elu») решил поддержать приобретение экспериментального лекарства, которое может стать последней возможностью для молодой женщины, страдающей от опухоли в мозге. В ближайшие месяцы на это потребуется около 9000 евро, пишет Postimees.

Чаще всего в фонд лечения от рака обращаются за помощью люди средних лет и пожилые. Но на прошлой неделе фонд решил подарить надежду и рождественский мир 21-летней живущей в Мярьямаа женщине и ее семье.

Пациентка борется с крупной злокачественной опухолью в мозге. Ее диагноз – глиобластома. «Дважды она прошла облучение, прогнозы не очень хорошие, ситуация очень серьезная, возможности лечения заканчиваются», – написали представители фонда на своей странице в Facebook.

В плане этой пациентки совет фонда рискнул, решив профинансировать покупку экспериментального лекарства: «Речь идет, конечно, о реальном медикаменте, однако, в плане данного диагноза нет достаточного количества клинических испытаний»,– прокомментировал член правления фонда Тойво Тянавсуу.

Как подарить последний шанс?

Лечение этой молодой женщины можно поддержать целевым пожертвованием. Для этого в графе пояснение нужно указать: «Noore naise raviks»

Получатель: SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu

  • Swedbank: EE212200221059073061
  • SEB: EE211010220228917224
  • LHV: EE137700771001442514
  • Luminor: EE591700017003638161
  • Coop Pank: EE704204278609604509

Прямой путь к банковским ссылкам находится здесь.

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