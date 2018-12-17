Эстонские полицейские задержали двенадцать наркоторговцев

По словам руководителя криминального бюро Идаской префектуры Райнета Юузе, эти рейды указали на то, что с куплей и продажей наркотиков связны и несовершеннолетние. "Мы задержали двух несовершеннолетних молодых людей, которые занимались перепродажей наркотиков. Продажа и употребление наркотических средств не должно быть для молодежи приемлемым и нормальным способом зарабатывания денег. Также это не должно быть способом проведения свободного времени. Это вещества являются запрещенными", – сказал полицейский.

Рейды проводились в течение трех дней по вечерам в Нарве, Силламяэ, Йыхви, Кохтла-Ярве, Раквере и Тапа. Полицейские проверили также 17 человек, которые собирались приобрести наркотики, из них 13 человек, в том числе двое несовершеннолетних, находились в состоянии наркотического опьянения.

По словам Юузе, целью этих рейдов было прекращение деятельности именно уличных торговцев. "В преступной цепочке уличные торговцы являются последним звеном, но именно через их руки опасные вещества распространяются на улицах и попадают людям. Мы хотели сделать наши улицы перед праздниками чище и встряхнуть этот рынок. Это нам удалось", – сказал руководитель криминального бюро.

Вируская окружная прокуратура ходатайствовала в суде о взятии под стражу двух мужчин. По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергея Листова, Вируский уездный суд ходатайство удовлетворил. "Оба подозреваемых были задержаны в Кохтла-Ярве. Во время обыска было обнаружено почти 1000 пакетиков с зеленым веществом растительного происхождения, есть основания полагать, что это марихуана. Все указывает на то, что вещества готовились к перепродаже, что подтвердили и сами подозреваемые", – добавил помощник прокурора Сергей Листов.

"Продажа наркотиков является для общества очень опасным преступлением. С одной стороны, это вредит здоровью людей, которые употребляют наркотики. С другой стороны, с распространением наркотиков всегда связано большое число преступлений как против имущества, так и против личности. Эти преступления можно предупредить, если вовремя раскрыть наркопреступления, задержать преступников и назначить им строгое наказание. Прокуратура относится крайне серьезно к лицам, которые занимаются продажей наркотиков", - сказал помощник прокурора.

В ходе рейда были изъяты марихуана, гашиш, кокаин и фентанил, а также 5500 евро, полученных преступных путем.