Пн, 17.12.2018
Шоферы сравнивают пешеходов с камикадзе, которые нарочно выпрыгивают из-за кустов на «зебру». Сандер Кулламаа
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • В Таллинне столкнулись легковушка и фургон, двух человек увезли в больницу

В Таллинне столкнулись легковушка и фургон, двух человек увезли в больницу
Добавлены фото!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Tallinna lennujaama juures sai autode kokkupõrkes viga kaks inimest

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Сегодня днем перед Таллиннским аэропортом столкнулись фургон и легковая машина, двух человек доставили в больницу, сообщает Postimees.

Tallinna lennujaama juures sai autode kokkupõrkes viga kaks inimest

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция в 13:38 получила сообщение о столкновении фургона и легковушки. По предварительным данным, на шоссе Таллинн-Тарту столкнулись легковушка Honda и двигавшийся навстречу фургон Mercedes-Benz. 

В результате ДТП двух людей доставили в больницу: 27-летнюю пассажирку Honda и 53-летнего водителя Mercedes-Benz.

«Обстоятельства ДТП выясняются, по предварительным данным, водителю фургона могло стать плохо», - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марие Аава.

На данный момент движение на шоссе Таллинн-Тарту восстановлено.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ