В Таллинне столкнулись легковушка и фургон, двух человек увезли в больницу

Tallinna lennujaama juures sai autode kokkupõrkes viga kaks inimest ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция в 13:38 получила сообщение о столкновении фургона и легковушки. По предварительным данным, на шоссе Таллинн-Тарту столкнулись легковушка Honda и двигавшийся навстречу фургон Mercedes-Benz.

В результате ДТП двух людей доставили в больницу: 27-летнюю пассажирку Honda и 53-летнего водителя Mercedes-Benz.

«Обстоятельства ДТП выясняются, по предварительным данным, водителю фургона могло стать плохо», - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марие Аава.