В Таллинне столкнулись легковушка и фургон, двух человек увезли в больницу

В Таллинне столкнулись легковушка и фургон, двух человек увезли в больницуДобавлены фото!
17 декабря 2018, 15:39
Сегодня днем перед Таллиннским аэропортом столкнулись фургон и легковая машина, двух человек доставили в больницу, сообщает Postimees.
Полиция в 13:38 получила сообщение о столкновении фургона и легковушки. По предварительным данным, на шоссе Таллинн-Тарту столкнулись легковушка Honda и двигавшийся навстречу фургон Mercedes-Benz.
В результате ДТП двух людей доставили в больницу: 27-летнюю пассажирку Honda и 53-летнего водителя Mercedes-Benz.
«Обстоятельства ДТП выясняются, по предварительным данным, водителю фургона могло стать плохо», - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марие Аава.
На данный момент движение на шоссе Таллинн-Тарту восстановлено.