Странная находка: полиция ищет владельца брошенной посреди улицы детской коляски

«Детская коляска не является редкой находкой», - сказал лейтенант Вильяндиского отделения полиции Алар Садам, отмечая, что детские коляски попадали в руки стражей порядка и раньше, но обычно они были сломанными и в плохом состоянии.

Найденная возле Детского парка в Вильянди зеленая коляска Fox – чистая и целая. Садам надеется, что через СМИ удастся найти ее владельца.

Полиции сообщили о находке в воскресенье днем. Ни одного ребенка или взрослого возле коляски не было. Полиция доставила ее в отделение.

Алар Садам сказал, что обычно находят велосипеды, кошельки, телефоны и связки ключей, но иногда к ним попадают и необычные предметы, например, дроны и музыкальные инструменты. Чаще всего о находках сообщают внимательные граждане, реже полицейские сами что-то находят. Ценные предметы доставляются в отделение, чтобы никто посторонний их не присвоил.

Садам напомнил, что вещи дороже 50 евро необходимо отдать полиции, их присвоение считается преступлением.

О найденной вещи полиция при первой возможности сообщает через сайт, который может изучить каждый. Также найденные вещи публикуются на странице полиции в Facebook.