Le Monde: «путинский повар» Пригожин встречался с лидерами вооруженных группировок ЦАР

Пригожин прилетел на встречу на своем личном самолете, сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на участников саммита.

«Российские инструкторы расширяют торговые отношения с полевыми командирами в ЦАР и тормозят мирный процесс, начатый Организацией Объединенных Наций», отмечается в связи с этим в публикации. Напомним, в январе-феврале 2018 года Россия отправила в республику партию стрелкового вооружения и боеприпасов, а также 175 российских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР.

На сайте МИД России сообщается, что на встрече в Судане была подписана декларация о создании центральноафриканского объединения оппозиции, которая будет добиваться устойчивого мира в ЦАР. Среди подписантов были лидеры крупнейших вооруженных группировок, включая организации, ранее входившие в Альянс «Селека» и «Антибалака». Об участии в саммите Пригожина ведомство не сообщает.

В МИД РФ «знают, что российская помощь ЦАР привлекает пристальное внимание за рубежом». «Видимо, некоторые страны испытывают определенную ревность в связи с подключением России к центральноафриканскому урегулированию», - отмечали ранее в министерстве.

Между тем о ЦАР заговорили в основном после убийства в республике трех российских журналистов, поехавших туда снимать фильм о деятельности ЧВК Вагнера, которую связывают с Пригожиным. Корреспондент Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко погибли в конце июля. Журналисты планировали снимать помимо прочего золотые прииски в Судане, на которых, как сообщали СМИ, работает компания «М инвест», которую также связывают с Пригожиным, отмечает Znak.com.

Агентство Bloomberg писало, что структуры Евгения Пригожина стремятся распространить свое влияние на десять африканских стран. Им компании «путинского повара» предлагают услуги политических консультантов по обеспечению безопасности, подготовке оружия и услуг по организации предвыборных кампаний. В обмен Пригожин получает права на добычу полезных ископаемых и другие преференции для бизнеса.

В ноябре Пригожин присутствовал на переговорах министра обороны РФ Сергея Шойгу с командующим ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, посвященных вопросам безопасности на Ближнем Востоке и Северной Африке. Военно-дипломатический источник объяснил «Интерфаксу» и РИА «Новости», что «повар Путина» организовывал официальный обед для участников мероприятия и принял участие в обсуждении культурной программы.