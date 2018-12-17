Глушакова допрашивают в полиции из-за угроз жене

Он приехал в Управление внутренних дел по Западному административному округу и дает показания по делу об угрозах жизни жены Дарьи.

Сообщается, что в данный момент Глушаков беседует со следователем.

По итогам беседы в полиции решат, будет ли возбуждено уголовное дело. Недавно сообщалось, что заявление на Глушакова написала его супруга Дарья, которая уже длительное время находится с ним в конфликте.

Ранее стало известно, что хавбек красно-белых написал на жену заявление, в котором обвинил её в мошенничестве. В настоящее время пара находится в состоянии бракоразводного процесса. Глушаков не хочет выплачивать супруге алименты.

Согласно уголовному кодексу РФ, за угрозу убийством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.