Пн, 17.12.2018
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Глушакова допрашивают в полиции из-за угроз жене

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Денис Глушаков

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков вызван на допрос в полицию, сообщает Mash.

Он приехал в Управление внутренних дел по Западному административному округу и дает показания по делу об угрозах жизни жены Дарьи.

Сообщается, что в данный момент Глушаков беседует со следователем.

По итогам беседы в полиции решат, будет ли возбуждено уголовное дело. Недавно сообщалось, что заявление на Глушакова написала его супруга Дарья, которая уже длительное время находится с ним в конфликте.

Ранее стало известно, что хавбек красно-белых написал на жену заявление, в котором обвинил её в мошенничестве. В настоящее время пара находится в состоянии бракоразводного процесса. Глушаков не хочет выплачивать супруге алименты.

Согласно уголовному кодексу РФ, за угрозу убийством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

Напомним, что Денис и Дарья судятся по поводу алиментов. У пары две дочери – Валерия и Александра.

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