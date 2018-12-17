В Таллинне проехавший по ноге человека водитель покинул место ДТП

Автомобиль Toyota Corolla ехал по улице Ластекоду в сторону улицы Крейцвальди. Ему навстречу ехала машина Audi A6 Allroad, поскольку оба автомобиля не уступали место для маневра, оба остановились и стояли напротив друг друга. В один момент водитель Audi начал движение и поскольку водитель Toyota посчитал, что Audi зацепит его машину, он Toyota вышел, чтобы зафиксировать ситуацию. Водитель Audi не вышел из машины и начал объезжать Toyota с правой стороны.