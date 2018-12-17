Пн, 17.12.2018
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  • В Силламяэ несовершеннолетние чудом не зарезали своего кредитора: им грозят длительные сроки

В Силламяэ несовершеннолетние чудом не зарезали своего кредитора: им грозят длительные сроки

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Суд. Иллюстративное фото.

ФОТО: Марко Саарм / Sakala

Прокуратура требует приговорить к длительному тюремному заключению двух молодых людей, которые пытались убить своего 28-летнего кредитора. На момент совершения преступления обоим обвиняемым было по 17 лет, передает Rus.ERR.

Они многократно били ножом свою жертву, а затем, посчитав что он мертв, прикрыли его тело ветками.

В ходе прений сторон в Вируском уездном суде прокуратура потребовала приговорить Юдина к 9, а Котенева - к 10 годам лишения свободы.

Решение по делу Вируский уездный суд огласит во вторник, 18 декабря.

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