В Силламяэ несовершеннолетние чудом не зарезали своего кредитора: им грозят длительные сроки
17 декабря 2018, 16:51
Прокуратура требует приговорить к длительному тюремному заключению двух молодых людей, которые пытались убить своего 28-летнего кредитора. На момент совершения преступления обоим обвиняемым было по 17 лет, передает Rus.ERR.
Они многократно били ножом свою жертву, а затем, посчитав что он мертв, прикрыли его тело ветками.
В ходе прений сторон в Вируском уездном суде прокуратура потребовала приговорить Юдина к 9, а Котенева - к 10 годам лишения свободы.
Решение по делу Вируский уездный суд огласит во вторник, 18 декабря.