Пн, 17.12.2018
Это уже сигнализирует обществу о том, что эстонцев здесь будто и не ждут. Ильмар Томуск
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  • Страшная трагедия жительницы Эстонии: ребенок погиб, дома лишили, здоровья не стало

Страшная трагедия жительницы Эстонии: ребенок погиб, дома лишили, здоровья не стало

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«У нас была семья, мы ходили на работу. А потом, в один момент, я осталась ни с чем. Это судьба», - сказала в передаче «Радар» 41-летняя Инга.

День, о котором вспоминает героиня этого сюжета, наступил шесть лет назад в апреле. Тогда, когда маленький сын Инги - Эркки - упал с балкона.

«От него остались лишь фотографии и воспоминания. И все», - говорит женщина и добавляет, что в ее жизни больше никого нет.

За этой трагедией последовал ряд серьезных жизненных проблем и, в конце концов, Инга оказалась в центре ресоциализации. С начала этой весны у нее нет дома, но Инга готова сделать все от нее зависящее, чтобы начать новую жизнь.

«Радар» встретился с женщиной, пережившей большую личную трагедию, и подарил ей полный сюрпризов день. Что именно это было и о чем мечтает оставшаяся совсем одна Инга, смотрите во вторник в 20:00 на Kanal 2.

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