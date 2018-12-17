Страшная трагедия жительницы Эстонии: ребенок погиб, дома лишили, здоровья не стало

«У нас была семья, мы ходили на работу. А потом, в один момент, я осталась ни с чем. Это судьба», - сказала в передаче «Радар» 41-летняя Инга.
День, о котором вспоминает героиня этого сюжета, наступил шесть лет назад в апреле. Тогда, когда маленький сын Инги - Эркки - упал с балкона.
«От него остались лишь фотографии и воспоминания. И все», - говорит женщина и добавляет, что в ее жизни больше никого нет.
За этой трагедией последовал ряд серьезных жизненных проблем и, в конце концов, Инга оказалась в центре ресоциализации. С начала этой весны у нее нет дома, но Инга готова сделать все от нее зависящее, чтобы начать новую жизнь.
«Радар» встретился с женщиной, пережившей большую личную трагедию, и подарил ей полный сюрпризов день. Что именно это было и о чем мечтает оставшаяся совсем одна Инга, смотрите во вторник в 20:00 на Kanal 2.