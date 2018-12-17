Страшная трагедия жительницы Эстонии: ребенок погиб, дома лишили, здоровья не стало

День, о котором вспоминает героиня этого сюжета, наступил шесть лет назад в апреле. Тогда, когда маленький сын Инги - Эркки - упал с балкона.

«От него остались лишь фотографии и воспоминания. И все», - говорит женщина и добавляет, что в ее жизни больше никого нет.

За этой трагедией последовал ряд серьезных жизненных проблем и, в конце концов, Инга оказалась в центре ресоциализации. С начала этой весны у нее нет дома, но Инга готова сделать все от нее зависящее, чтобы начать новую жизнь.