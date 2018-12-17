Видео: робот-курьер устроил сеанс самосожжения посреди тротуара

В результате пожара никто не пострадал, а прохожие успели сфотографировать этот сеанс самосожжения и снять его на видео. Позднее на месте пожара появился устроенный студентами небольшой мемориал в честь робота, передает Newsru.

so a delivery robot caught fire on berkeley's campus and students set up a candlelight vigil for it pic.twitter.com/alen7vF7Ho — James Wenzel 🦊 (@ratherbright) December 15, 2018

Через некоторое время инцидент прокомментировали в Kiwi. Как говорится в заявлении компании, пожар удалось быстро ликвидировать – охваченного пламенем робота потушил прохожий еще до прибытия на место пожарной команды. Предположительно, причиной возгорания стал человеческий фактор: робота по ошибке оснастили бракованной батареей, которая загорелась из-за перегрева. Похожий брак два года назад стал причиной множества возгораний смартфонов Samsung Galaxy Note 7.