Видео: робот-курьер устроил сеанс самосожжения посреди тротуара

Как пишет The Verge, 15 декабря компактный робот, созданный стартапом Kiwi и проходящий испытания в качестве доставщика еды, внезапно загорелся на людном тротуаре.
В результате пожара никто не пострадал, а прохожие успели сфотографировать этот сеанс самосожжения и снять его на видео. Позднее на месте пожара появился устроенный студентами небольшой мемориал в честь робота, передает Newsru.
so a delivery robot caught fire on berkeley's campus and students set up a candlelight vigil for it pic.twitter.com/alen7vF7Ho— James Wenzel 🦊 (@ratherbright) December 15, 2018
Через некоторое время инцидент прокомментировали в Kiwi. Как говорится в заявлении компании, пожар удалось быстро ликвидировать – охваченного пламенем робота потушил прохожий еще до прибытия на место пожарной команды. Предположительно, причиной возгорания стал человеческий фактор: робота по ошибке оснастили бракованной батареей, которая загорелась из-за перегрева. Похожий брак два года назад стал причиной множества возгораний смартфонов Samsung Galaxy Note 7.
До окончания расследования компания приостановила работу сервиса доставки при помощи роботов. Также в Kiwi пообещали добавить в прошивку роботов алгоритм, который будет тщательно мониторить состояние батарей роботов во избежание повторения подобных инцидентов.