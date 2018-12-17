Эстония и Россия обсуждают вариант упрощенного визового порядка для приграничных жителей

«На прошлой неделе в Таллинне прошли консульские консультации между Эстонией и Россией, где в качестве одной из тем обсуждалось принятие соглашения по упрощению визового режима ЕС-Россия, в том числе обсуждалось, как упростить для жителей приграничных территорий визовый режим. Консультации прошли в хорошей атмосфере, ведомства обеих стран продолжат работу над потенциальными решениями», - сообщила BNS в понедельник пресс-секретарь МИД Сандра Камилова.

Посол РФ Александр Петров сказал на прошедшей в понедельник пресс-конференции, что российская сторона на консультациях предложила решить вопрос тем же образом, как и между Латвией и Россией. По его словам, эстонская сторона взяла паузу и сказала, что изучит тему, поэтому скорого ответа не ожидается.

По словам Камиловой, в 2008 году правительство аннулировало порядок упрощенного пересечения границы для жителей приграничных территорий, поскольку он противоречил постановлению Европейского парламента и Совета ЕС, после этого действовал обычный визовый режим.

«Правительство вновь обсудит вариант упрощенного порядка пересечения границы для жителей приграничных территорий тогда, когда станет известен опыт соседних стран по применению постановления Европейского парламента и Совета ЕС номер1931/2006, которое позволяет заключать двусторонние соглашения для упрощенного пересечения границы жителями приграничных территорий», - сказала Камилова. По ее словам, Россия заключила подобные двусторонние соглашения с Норвегией и Латвией, а Польша недавно приостановила действие такого соглашения.