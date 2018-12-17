В связи с уступками "желтым жилетам" Франция не выполнит требования ЕС по бюджету

По его словам, финансовые меры, на которые согласился пойти президент Франции Эмманюэль Макрон в ответ на массовые протесты, обойдутся казне в сумму порядка 10 миллиардов евро. Согласно изначальным планам Парижа, дефицит бюджета в следующем году должен был составить 2,8 процента ВВП. По правилам ЕС, данный показатель не должен превышать 3 процентов совокупного объема производимых товаров и услуг.

Несмотря на внеплановый рост новой задолженности, власти Франции намерены выполнить "максимум данных обещаний", подчеркнул Филипп. Он также сообщил о планах ограничения налоговых послаблений для бизнеса и других обсуждаемых способах экономии бюджетных средств.

Выступая 10 декабря с обращением к нации, Макрон заявил, что берет на себя "часть ответственности" за нынешний кризис. Глава государства пообещал, что в 2019 году не будет повышен уровень социальных сборов с пенсионеров, доходы которых составляют менее 2000 евро в месяц. Оплата труда в сверхурочные часы также не будет облагаться налогами, добавил он.