Что получат на Рождество от своих работодателей сотрудники министерств?

По словам руководителя отдела кадров Министерства окружающей среды Элины Сиймон, в этом году они не устраивают рождественский праздник. "До Рождества мы планируем лишь небольшой вечер в наших стенах. Министерство не будет выплачивать сотрудникам рождественские премии, однако в конце каждого года выдаются премии по итогам года, которые зависят от результатов проделанной работы. По словам Сиймон, эту премию получают не все.

В Министерстве юстиции Рождество считается семейным праздником и потому там нет традиции устраивать корпоратив или дарить подарки, сообщила пресс-секретарь министерства Катрин Лунт. "Рождественские премии также не выплачиваются", - добавила она. Министерство выплатит сотрудникам премии по итогам года.

Министерство иностранных дел также не выплачивает рождественские премии, но устраивает для сотрудников корпоратив. Плата за участие в этом вечере составляет от 10 до 15 евро.

Министерство внутренних дел последние пять лет не выплачивает сотрудникам рождественские премии, также у них нет традиции дарить подарки или устраивать корпоративы. Однако для детей сотрудников министерство устроит праздник и вручит в подарок упаковку конфет.

Министерство по делам сельской жизни не выплачивает рождественские премии, однако проводит рождественское мероприятие, расходы на которое составляет около 14 000 евро.

Министерство экономики и коммуникаций каждый год проводит рождественский корпоратив и поощряет лучших сотрудников, также организовывает праздник для детей.

"В Министерстве культуры большого праздника не будет", - сказал руководитель отдела коммуникаций министерства Меэлис Компус. Служащие министерства отметят Рождество в соответствии со своей сферой деятельности: в музее или в театре, сказал Компус. Сотрудникам Министерства культуры выплатят премию по результатам в конце года.

В Министерстве обороны принято не выплачивать премии сотрудникам и не дарить подарки. Рождественских корпоративов также не устраивают. "В наших стенах будет традиционное торжественное собрание в честь Рождества", - сказал заместитель руководителя отдела по стратегическим коммуникациям Андрес Санг.

В Министерстве образования и науки не будет рождественского корпоратива, не выплатят премии и не вручат подарки, однако самые успешные сотрудники получат премию по результатам. "Премия по результатам выплачивается лишь некоторым сотрудникам и ее размер зависит от результатов работы", - сказал руководитель коммуникационного отдела министерства Тарму Курм.

Такая же ситуация и в Министерстве социальных дел.

В Министерстве финансов не выплачиваются ни рождественские премии, ни премии в честь конца года. Однако в течение года у каждого сотрудника есть возможность получить премию по результатам. В этом году министерство организовало сотрудникам традиционный праздник в честь конца года, где работники получат символические подарки.

Президентская канцелярия выплатит сотрудникам рождественские премии, поскольку это был один за самых напряженных периодов работы. "Для служащих канцелярии также будет организован рождественский праздник", - сказал руководитель по коммуникациям канцелярии. Также канцелярия устраивает для работников рождественский концерт.

Департамент полиции и погранохраны не будет выплачивать сотрудникам рождественские премии и делать подарки. Их бюджет предусматривает приуроченные к концу года мероприятия, которые каждое подразделение организовывает самостоятельно. Также будет праздник для детей (до 14 лет), где подарят упаковки конфет.