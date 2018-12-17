Трагическая авария: трактор съехал в пруд, водитель погиб

"В деревне Сихва, волость Отепя, трактор съехал в пруд, находящийся во дворе хутора. В тракторе был человек, спасатели вытащили погибшего мужчину", - сказал пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.

В Центр тревоги сообщили о произошедшем в 17.37. Позвонила жена погибшего, которая сказала, что полчаса назад мужчина ушел ездить на тракторе.

По словам оперативного руководителя Лыунаской префектуры Кристьяна Томмингаса, работавшие на месте происшествия полицейские обнаружили следы транспортного средства, которые вели к пруду, однако тормозных следов не было. "Точные обстоятельства произошедшего выясняются, полицейские еще работают не месте происшествия", - сказал он.

В ходе экспертизы выяснится, могла ли причиной несчастья стать проблема со здоровьем. "Выражаем соболезнования близким погибшего", - добавил Томмингас.

К половине седьмого на место происшествия приехала полиция.