Галерея: автомобиль с женщиной и двумя детьми провалился под лед
17 декабря 2018, 19:10
Сегодня около четырех часов дня на шоссе Татра-Отепя-Сангасте, волость Камбья, Тартумаа, произошла авария, в ходе которой ехавшая в сторону Тарту 40-летняя женщина потеряла управление на скользкой дороге, автомобиль вылетел с дороги и приземлился в пруд, передает Postimees.
В машине находились женщина и двое детей. Все трое смогли своими силами выбраться из автомобиля, сообщила пресс-секретарь полиции и погранохраны Леана Лойде.
Женщина и дети доставлены в Клинику Тартуского университета, серьезных повреждений у них нет.