Галерея: автомобиль с женщиной и двумя детьми провалился под лед

Сегодня около четырех часов дня на шоссе Татра-Отепя-Сангасте, волость Камбья, Тартумаа, произошла авария, в ходе которой ехавшая в сторону Тарту 40-летняя женщина потеряла управление на скользкой дороге, автомобиль вылетел с дороги и приземлился в пруд, передает Postimees.