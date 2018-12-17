Пн, 17.12.2018
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  • Галерея: автомобиль с женщиной и двумя детьми провалился под лед

Галерея: автомобиль с женщиной и двумя детьми провалился под лед

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Сегодня около четырех часов дня на шоссе Татра-Отепя-Сангасте, волость Камбья, Тартумаа, произошла авария, в ходе которой ехавшая в сторону Тарту 40-летняя женщина потеряла управление на скользкой дороге, автомобиль вылетел с дороги и приземлился в пруд, передает Postimees.

В машине находились женщина и двое детей. Все трое смогли своими силами выбраться из автомобиля, сообщила пресс-секретарь полиции и погранохраны Леана Лойде.

Женщина и дети доставлены в Клинику Тартуского университета, серьезных повреждений у них нет.

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