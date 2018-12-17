Генеральная ассамблея ООН приняла пакт о беженцах

Принятие пакта в числе 181 страны ООН поддержала и Эстония, сообщил BNS пресс-секретарь МИД. Против проголосовали два члена ООН.

Пакт о беженцах — это план сотрудничества, в котором страны выражают добрые намерения и свободную волю в сотрудничестве с УВКБ ООН заниматься поиском решений для миграционных кризисов, в центре которых находятся убегающие от смерти и пыток люди. Пакт о беженцах способствует сотрудничеству между агентствами ООН и странами-членами. Цель — найти варианты для крупного количества беженцев, вызванного кризисами, подчеркивается необходимость оказания помощи прежде всего в лагерях для беженцев и очагах кризисов. В пакте также отмечается ответственность тех стран, из которых люди вынуждены бежать.

Документ не является юридически обязательным и не создает новых обязательств. Эстония и в дальнейшем будет иметь право принимать суверенные решения по своей миграционной политике и политике убежищ, как и все остальные страны.

ООН с самого начала своего существования занимается оказанием помощи беженцам. Для урегулирования связанных с беженцами вопросов существуют четкие и однозначные международные правила, которые Эстония уже поддержала и которыми руководствуется и пакт о беженцах: конвенция о статусе беженцев 1951 года и протокол 1967 года. В последние годы существенно выросла потребность в помощи со стороны УВКБ ООН и ее лучшей координации в связи с затянувшимися конфликтами на Ближнем Востоке и в других регионах.