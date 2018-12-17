У Nordica стало меньше пассажиров
17 декабря 2018, 20:49
Эстонская государственная авиакомпания Nordica в ноябре этого года обслужила 45 000 пассажиров, что на 9 процентов меньше, чем в ноябре прошлого года.
Всего за 11 месяцев авиакомпанией воспользовались 637 000 человек. За тот же период прошлого года Nordica воспользовались 533 000 пассажиров, таким образом, рост составил около 20 процентов, сообщил BNS директор по маркетингу и коммуникации Nordica Тоомас Уйбо.
Всего авиакомпания совершила в ноябре 1100 рейсов, в ноябре прошлого года состоялось 1158 рейсов.
В прошлом году число пассажиров Nordica выросло на 63 процента до 613 000 человек.