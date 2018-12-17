У Nordica стало меньше пассажиров

Всего за 11 месяцев авиакомпанией воспользовались 637 000 человек. За тот же период прошлого года Nordica воспользовались 533 000 пассажиров, таким образом, рост составил около 20 процентов, сообщил BNS директор по маркетингу и коммуникации Nordica Тоомас Уйбо.