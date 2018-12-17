ЧП в Риге: таксист из-за четырех евро выстрелил в женщину, а потом ограбил ее дочь

Стражи порядка выяснили, что в ночь на 9 декабря таксист вез женщину домой. Пассажирка сказала, что у нее нет с собой денег, поэтому пообещала зайти в квартиру и вынести их. Женщина ушла и не вернулась.

На следующий день таксист приехал к многоквартирному дому в Зиепниеккалнсе, где жила женщина, разыскал ее квартиру и позвонил в двери. После того, как женщина открыла дверь, таксист проник в жилье, выстрелил из газового пистолета ей в руку и потребовал отдать долг. У пострадавшей не было при себе денег, помощь предложила ее дочь, которая в тот момент находилась в квартире. Дочь согласилась сходить с таксистом в киоск, чтобы разменять деньги и отдать требуемые четыре евро.

Пока дочь разменивала деньги, таксист сидел в машине. Когда же женщина вернулась в автомобиль и отдала ему четыре евро, он заметил, что с собой у нее денег больше, приставил газовое оружие к ее виску и потребовал их отдать. Таким образом он сумел похитить 47 евро.

Сотрудники земгальского участка Госполиции Риги выяснили личность возможного злоумышленника и в тот же день его задержали. Мужчина 1970 года рождения ранее уже попадал в поле зрения полиции.

Начат уголовный процесс.