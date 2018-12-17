Эстония должна сократить использование горючего топлива

Эстония сможет выполнить все предписания Парижского климатического соглашения к 2020 году, а вот для достижения целей договора к 2030-му придется особенно постараться. Накануне в Польше участники всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата приняли свод правил реализации Парижского соглашения, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Поскольку Эстония тоже является частью соглашения, то на ближайшие годы перед нашей страной стоит задача сократить использование горючего топлива и развитие возобновляемых источников энергии.
"Два сектора, которыми нужно заняться, это сланцевая промышленность в Ида-Вирумаа и транспортный сектор, где очень объёмное потребление энергии", - пояснила научный сотрудник Стокгольмского института окружающей среды Керли Кирсимаа.
Обязательное исполнение Парижских соглашений для стран, присоединившихся к документу, начинается с 2020 года.