Эстония должна сократить использование горючего топлива

Эстония сможет выполнить все предписания Парижского климатического соглашения к 2020 году, а вот для достижения целей договора к 2030-му придется особенно постараться. Накануне в Польше участники всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата приняли свод правил реализации Парижского соглашения, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".