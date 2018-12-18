16-летний футболист забил в чемпионате Индии – это рекорд. Oказалось, что ему 28

В чемпионате Индии игрок команды «Джамшедпур» Гурав Мукхи получил дисквалификацию за то, что представил ложные документы в которых его возраст был занижен практически в два раза - с 28 лет, до 16, передает sports.ru.
В октябре игрок команды «Джамшедпур» Гурав Мукхи вышел на замену и сравнял счет в матче индийской суперлиги против «Бенгалуру». Это был дебют Мукхи в чемпионате, его признали лучшим игроком матча и самым молодым автором гола в истории суперлиги – в профиле Мукхи на сайте ISL в графе «Возраст» была цифра 16.
С голом форварда поздравил даже одноклубник Тим Кэйхилл. «Это лучший момент в твоей жизни», – сказал австралиец.
Подозрения возникли и в соцсетях. Оказалось, что на самом деле Мукхи 28 лет, а подделкой возраста он занимался и раньше – в 2015 году форвард забил 5 голов в финале турнира среди 15-летних, начались разбирательства, и он был дисквалифицирован (вместе с 4 партнерами по команде).