16-летний футболист забил в чемпионате Индии – это рекорд. Oказалось, что ему 28

В октябре игрок команды «Джамшедпур» Гурав Мукхи вышел на замену и сравнял счет в матче индийской суперлиги против «Бенгалуру». Это был дебют Мукхи в чемпионате, его признали лучшим игроком матча и самым молодым автором гола в истории суперлиги – в профиле Мукхи на сайте ISL в графе «Возраст» была цифра 16.

С голом форварда поздравил даже одноклубник Тим Кэйхилл. «Это лучший момент в твоей жизни», – сказал австралиец.