Трагедию, закончившуюся смертью трех детей в Какумяэ, расследуют до сих пор. Утечки газа обнаружили еще в нескольких домах

По словам исполняющей обязанности гендиректора Департамента технического надзора Ингрид Тейнемаа, в связи с произошедшей в октябре трагедией в Какумяэ инициировали два административных производства: одно для выяснения обстоятельств случившегося, а второе - для выявления возможных утечек газа в этом районе, пишет Postimees.
По словам Тейнемаа, в ходе проверок департамент обнаружил минимальные утечки во всех 17 домах. «Однако эти утечки не представляют опасности для жизни и здоровья человека», - отметила она.
Тем не менее, в двух из 17 проверенных домов газ пришлось закрыть для устранения недостатков системы. «В домах с закрытым газовым оборудованием недостатки устранили в течение пары дней, затем газоснабжение было восстановлено», - сказала Тейнемаа.
В пресс-службе департамента уточнили, что в этих домах в газовых вентилях использовались неправильные материалы.
«Такие очень маленькие утечки возможно установить только с помощью специальных устройств, запах газа при этом не чувствуется. На основе собранных в ходе производства результатов можем подтвердить, что утечка газа не была причиной трагедии», - сказала Тейнемаа.
Представитель департамента подтвердила, что трагедия, закончившаяся смертью трех детей, произошла из-за угарного газа, выделяемого в процессе неправильного горения газа. Стала ли причиной смерти детей чья-то неосторожность или всему виной сломанная или поврежденная отопительная система, выяснится в ходе уголовного расследования, которое проводят полиция и прокуратура. Кроме того, продолжается производство, начатое с целью выявления утечек в районе Какумяэ.
«Важно знать, что за соответствие газовых устройств требованиям отвечает владелец здания, который должен заказывать осмотр газовых устройств и при необходимости техническую проверку газовой установки», - подчеркнула Ингрид Тейнемаа.