Трагедию, закончившуюся смертью трех детей в Какумяэ, расследуют до сих пор. Утечки газа обнаружили еще в нескольких домах

По словам Тейнемаа, в ходе проверок департамент обнаружил минимальные утечки во всех 17 домах. «Однако эти утечки не представляют опасности для жизни и здоровья человека», - отметила она.

Тем не менее, в двух из 17 проверенных домов газ пришлось закрыть для устранения недостатков системы. «В домах с закрытым газовым оборудованием недостатки устранили в течение пары дней, затем газоснабжение было восстановлено», - сказала Тейнемаа.

В пресс-службе департамента уточнили, что в этих домах в газовых вентилях использовались неправильные материалы.

«Такие очень маленькие утечки возможно установить только с помощью специальных устройств, запах газа при этом не чувствуется. На основе собранных в ходе производства результатов можем подтвердить, что утечка газа не была причиной трагедии», - сказала Тейнемаа.

Представитель департамента подтвердила, что трагедия, закончившаяся смертью трех детей, произошла из-за угарного газа, выделяемого в процессе неправильного горения газа. Стала ли причиной смерти детей чья-то неосторожность или всему виной сломанная или поврежденная отопительная система, выяснится в ходе уголовного расследования, которое проводят полиция и прокуратура. Кроме того, продолжается производство, начатое с целью выявления утечек в районе Какумяэ.