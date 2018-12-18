Почти четверть населения Эстонии живет в относительной бедности

Число людей, живущих в относительной бедности, выросло по сравнению с предыдущим годом на 1,6%, сообщает Rus.err со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В относительной бедности в 2017 году жили люди, чей месячный эквивалентный нетто-доход был меньше 523 евро (в 2016 году – 469 евро), а в абсолютной бедности - лица, чей ежемесячный эквивалентный доход был меньше 207 евро на руки.

В условиях абсолютной бедности в 2017 году жили 3,4% населения или 44 000 человек, что на 0,2 процентных пункта больше, чем в 2016 году.