Почти четверть населения Эстонии живет в относительной бедности

В относительной бедности в 2017 году жили 22,6% жителей Эстонии или 295 000 человек, свидетельствуют данные Департамента статистики, среди неэстонцев показатель выше, чем среди эстонцев - 28,7% и 22,% соответственно.
Число людей, живущих в относительной бедности, выросло по сравнению с предыдущим годом на 1,6%, сообщает Rus.err со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В относительной бедности в 2017 году жили люди, чей месячный эквивалентный нетто-доход был меньше 523 евро (в 2016 году – 469 евро), а в абсолютной бедности - лица, чей ежемесячный эквивалентный доход был меньше 207 евро на руки.
В условиях абсолютной бедности в 2017 году жили 3,4% населения или 44 000 человек, что на 0,2 процентных пункта больше, чем в 2016 году.
По сравнению с 2016 годом сократился показатель бедности среди детей и молодежи, при этом увеличилась относительная бедность среди пожилых людей: в прошлом году в относительной бедности жили 47,5% людей старше 65 лет (в 2016 году – 41,2%).