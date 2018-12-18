Вт, 18.12.2018
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Кто купит самую дорогую квартиру в Европе?

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ФОТО: Caro / Andreas Muhs / Caro / Andreas Muhs/ Scanpix

В данный момент продается самая дорогая в Европе квартира, рассказывает портал Kodustiil. И где же она находится?

Выставленная на продажу самая дорогая квартира в Европе находится в Монако, имеет площадь 7 578 квадратных метров, называется Le Panorama и стоит... 75,4 миллионов! Ясное дело, что у обычного человека нет никаких шансов обзавестись подобной недвижимостью. Однако живущие по соседству гонщики "Формулы1", голливудские звезды, супермодели и тому подобная публика наверняка уже прицениваются, пишет thescottishsun.co.uk.

На гигантской площади квартиры класса люкс разместились: шесть спален с отдельными ванными комнатами, открытая кухня, кинозал, комнаты для приемов. Квартиру опоясывает балкон, с которого можно любоваться как морем, так и видами на город. 

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