Кто купит самую дорогую квартиру в Европе?

Выставленная на продажу самая дорогая квартира в Европе находится в Монако, имеет площадь 7 578 квадратных метров, называется Le Panorama и стоит... 75,4 миллионов! Ясное дело, что у обычного человека нет никаких шансов обзавестись подобной недвижимостью. Однако живущие по соседству гонщики "Формулы1", голливудские звезды, супермодели и тому подобная публика наверняка уже прицениваются, пишет thescottishsun.co.uk.