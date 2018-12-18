Кто купит самую дорогую квартиру в Европе?

В данный момент продается самая дорогая в Европе квартира, рассказывает портал Kodustiil. И где же она находится?
Выставленная на продажу самая дорогая квартира в Европе находится в Монако, имеет площадь 7 578 квадратных метров, называется Le Panorama и стоит... 75,4 миллионов! Ясное дело, что у обычного человека нет никаких шансов обзавестись подобной недвижимостью. Однако живущие по соседству гонщики "Формулы1", голливудские звезды, супермодели и тому подобная публика наверняка уже прицениваются, пишет thescottishsun.co.uk.
Most expensive flat in Europe goes on the market for £67m https://t.co/y3ffAEzXAr pic.twitter.com/MHRSUVGs6Q— The Scottish Sun (@ScottishSun) December 15, 2018
На гигантской площади квартиры класса люкс разместились: шесть спален с отдельными ванными комнатами, открытая кухня, кинозал, комнаты для приемов. Квартиру опоясывает балкон, с которого можно любоваться как морем, так и видами на город.