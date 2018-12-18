Генассамблея ООН поддержала Киев резолюцией по Крыму

Присутствие российских военных в аннексированном Россией Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины, говорится в документе. Генассамблея ООН осуждает увеличивающееся военное присутствие РФ в частях Черного и Азовского морей, в том числе Керченском проливе, а также наложенные Россией ограничения международного судоходства в регионе. Кроме того, в документе присутствует осуждение строительства и открытия моста через Керченский пролив.

ЕС призывает Россию освободить экипаж захваченных украинских судов

25 ноября российский спецназ захватил в Черном море на подходе к Керченскому проливу два украинских катера и буксир. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины. Позднее экипажи украинских судов были арестованы. По версии российской стороны, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу.

Киев отрицает обвинения. По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив.

С осуждением действий России выступила НАТО, свою озабоченность инцидентом выразили, в частности, США, ЕС, Германия, Франция. Евросоюз настаивает на безотлагательном освобождении захваченных РФ украинских судов и их экипажей.

Литва стала первой страной, установившей штрафные меры в отношении лиц, которых Вильнюс считает ответственными за конфликт в Керченском проливе. Председатель международного комитета Палаты представителей Конгресса США заявил, что если Россия не освободит задержанных в Керченском проливе украинских моряков, то Вашингтон может ввести против нее новые санкции.