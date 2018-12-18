Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. ФОТО: SCANPIX

Родственники жертв резонансного ДТП в Грозном попросили Рамзана Кадырова не наказывать главу Шалинского района Турпал-Али Ибрагимова, которого СМИ называли виновником аварии. В МВД Чечни ранее утверждали, что чиновник, который приходится главе республики двоюродным братом, в ДТП не участвовал.

Видеообращение родственников погибших к Кадырову опубликовал в своих социальных сетях его советник по делам религии Адам Шахидов. Из ролика следует, что Шахидов провел встречу с пострадавшей стороной 13 декабря.

На видео родственники погибших на чеченском языке просят Кадырова не наказывать и не увольнять Ибрагимова.

"Рамзан, мы слышали, что ты посадил и наказал Турпал-Али. Клянусь Аллахом, мы очень расстроились, узнав об этом, - говорит старейшина рода погибшей семьи. - Рамзан, ради Аллаха, ради пророка и всех святых, мы просим тебя простить Турпал-Али. Прости и не увольняй его. Он очень хорошо справляется, мы его очень любим".

"Будем надеяться на то, что глава республики ответит на вашу просьбу. Вы очень красиво поступили", - отвечает Шахидов.

Как отмечает издание "Кавказский узел", "регулярно звучащие в Чечне просьбы о прощении во многих случаях носят недобровольный характер". При этом издание подчеркивает, что не обладает сведениями о том, что просьба родственников жертв ДТП о прощении виновника могла быть вызвана принуждением.

На YouTube-канале Шахидова ролик называется "Вся истина про ДТП с участием Турпал-Али Ибрагимова главы Шалинского района". При этом ранее в МВД Чечни заявляли, что чиновник в аварии не участвовал.

"В связи с распространяемой в отдельных средствах массовой информации и социальных сетях информации о якобы участии главы администрации Шалинского муниципального района в ДТП <...> официально заявляем, что водителем автомашины "Мерседес" являлся троюродный брат главы администрации Шалинского района", - говорилось в заявлении ведомства, опубликованном 7 декабря.

Авария, в которой погибла семья из трех человек, произошла в Октябрьском районе Грозного в ночь на 5 декабря. Водитель "мерседеса" врезался в ВАЗ-2107, в результате чего погибли все пассажиры "семерки", в том числе двухлетний ребенок. Водитель "мерседеса" не пострадал.

Информация о ДТП начала распространяться в социальных сетях, в сообщениях говорилось, что очевидцы узнали в водителе "Мерседеса" двоюродного брата главы республики. Издание "Кавказ. Реалии" писало, что у свидетелей аварии изымали телефоны.

Заявление МВД о том, что в ДТП участвовал не Ибрагимов, а его родственник, вызвало у многих недоверие. Жители Чечни начали распространять в WhatsApp запись выступления Кадырова на одном из совещаний с подчиненными, где он требует наказывать виновников ДТП независимо от их связей и положения.