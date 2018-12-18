Видео: девушка пытается заправить Tesla Model S, но что-то здесь явно не так
18 декабря 2018, 9:51
Что обычно делают, если в автомобиле заканчивается топливо? Правильно - отправляются на автозаправочную станцию. Но что делать, если резервы энергии заканчиваются у электромобиля? Судя по действиям дамы с видео - тоже ехать на АЗС.
Самым удивительным в этом событии является то, что девушка ездит на Tesla Model S, которая ну никак не может быть бензиновой или дизельной, учитывая, что Tesla Motors такие вообще не производит. Эта компания выпускает исключительно электромобили, и даже будущий грузовик Tesla Semi обойдется без вредных выбросов.
Кто знает, может быть, это и инсценировка попытки заправить электрокар на АЗС, но в то же время мир огромен, а все люди разные, поэтому возможно все!