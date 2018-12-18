Видео: девушка пытается заправить Tesla Model S, но что-то здесь явно не так

Самым удивительным в этом событии является то, что девушка ездит на Tesla Model S, которая ну никак не может быть бензиновой или дизельной, учитывая, что Tesla Motors такие вообще не производит. Эта компания выпускает исключительно электромобили, и даже будущий грузовик Tesla Semi обойдется без вредных выбросов.