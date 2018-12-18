Как готовятся профессионалы к матчам? Баня и девушки!

По информации телеграм-канала Mash, капитан красно-белых обвинил свою жену Дарью в изменах и заявил, что угрожал ей в порыве злости, вследствие чего его слова нельзя воспринимать всерьёз. По словам Глушакова, он никогда не бил супругу, что противоречит её словам. При этом футболист считает, что Дарья сама всё подстроила, чтобы подготовиться к суду.