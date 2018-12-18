Куда мать, туда и сын: еще один цыган, торговавший в Тарту наркотиками, отправился в тюрьму

Лыунаская окружная прокуратура обвинила 31-летнего Артура Митраускиса в том, что он в течение четырех лет в составе большой группы лиц приобрел и пустил в оборот более трех килограммов марихуаны, как минимум килограмм амфетамина и 100 таблеток экстази. Аннабель Самошкин прокуратура обвинила в обороте как минимум 197 граммов марихуаны.

Согласно предъявленному обвинению, Митраускис получил марихуану в Валга, а амфетамин и экстази приобретал в Таллинне. Все вещества осужденный привез на общественном транспорте в Тарту и передал их крупными партиями разным людям для перепродажи.

Черная работа для эстонцев

Сожительница Митраускиса, 24-летняя Аннабель Самошкин, согласно обвинению, во время совершения разных сделок находилась за рулем автомобиля и расфасовывала наркотические вещества на дозы для продажи. Аннабель Самошкин также обвинялась в том, что после ареста Митраускиса в 2016 году она хранила у себя дома на тартуской улице Раху полученную от Митраускиса марихуану, которую передала дилерам, а полученные за нее деньги оставила себе.

Руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями Лыунаской префектуры Кристьян Томмингас сказал, что занимающиеся наркоторговлей цыгане стараются вести свой бизнес строго внутри общины, но на сей раз речь идет об исключении: «Образно говоря, цыгане поручили эстонцам выполнять черную работу, чтобы самим держаться подальше от наркобизнеса. Если цыгане организовывали и охраняли наркобизнес, то для транспортировки веществ из одного региона в другой, для поиска покупателей и дальнейшей продажи они находили молодых эстонцев, работу которых оплачивали наркотическими веществами».

Он добавил, что цыгане попадали в орбиту интересов наркополиции за оборот конопли, в этот раз бизнес-интересы наркопреступников распространились и на другие вещества, например, на амфетамин и экстази. Вынося наказание Митраускису, суд учел, что смягчающих вину обстоятельств у него нет. Нашедшие подтверждение деяния говорят о том, что деятельность Митраускиса в обороте наркотических веществ была систематической, длилась годами и позволила распространить значительное количество наркотиков среди многих людей. И это несмотря на то обстоятельство, что большое количество амфетамина и таблеток экстази полиции удалось изъять до того, как они были пущены в оборот.

Ранее Митраускис имел уголовное наказание за нарушение общественного порядка.

Суд пришел к выводу, что, учитывая объем вины Самошкин и особые превентивные меры, ей можно назначить наказание, которое будет значительно ниже среднего. Суд учел и то, что у нее на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей. Ранее Самошкин в уголовном порядке не наказывалась.

Помимо конфискации имущества, полученного преступным путем, с Митраускиса взыскали 73 160 евро, а с Самошкин – 5640 евро.

В качестве компенсации расходов на производство, Митраускису придется заплатить 4048 евро, а Самошкин – 1000 евро.

Знакомая группа

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Юлле Хырак, в группу, совершавшую наркопреступления, входили девять человек, вину семерых из которых суд признал раньше в рамках согласительного производства: «Вынесенные судом наказания, особенно длительное заключение Митраускиса, обоснованы и учитывают масштабы вины обвиняемых».