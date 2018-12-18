Фото: в Таллинне вырастет жилой небоскреб в американском стиле

Этот проект называется TORN - «Башня». Двадцатиэтажный жилой дом с коммерческими площадями вырастет в Кристийне, на границе с центром города. Из огромных - от пола до потолка - окон гарантируется обзор на 360 градусов: город, море и озеро Юлемисте будут, как на ладони.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Внешний вид здания и интерьеры его общественной части явно берут начало в Нью-Йорке. Дом состоит из трех частей. По обе стороны 20-этажного здания расположены два крыла пониже - одна часть будет семиэтажной, вторая - пятиэтажной.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Все квартиры будут продаваться с готовыми отделочными работами, с дизайном интерьера можно будет ознакомиться заранее. Среди вариантов квартир будут и квартиры с террасами на крыше, и пентхаусы.

Отличительной особенностью дома станет также терраса общественного пользования площадью 400 квадратных метров, расположенная на шестом этаже. На террасе предусмотрены: кухонный уголок, массажная ванна, детская площадка, солярий, зона отдыха с мягкой мебелью. Внутри дома, согласно проекту, будет еще одно общественное пространство с комнатами для проведения праздников, тренажерный зал и бани.