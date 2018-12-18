График: жителям Эстонии не хватает 400 евро до зарплаты мечты

«Ожидание по зарплате работников характеризует цифра, согласно которой с большой долей вероятности люди готовы были бы сменить работу, - прокомментировала результаты исследования руководитель Palgainfo Agentuur Кадри Сеэдер. - Помимо возросших ожиданий по зарплате, мы видим также, что из года в год увеличивается количество тех, кто доволен своей зарплатой, кому ее хватает на жизнь. Этой осенью удовлетворенность своей зарплатой счел высокой или очень высокой 21 процент опрошенных, что значительно больше, чем четыре года назад, когда таких людей была лишь десятая часть».