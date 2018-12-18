График: жителям Эстонии не хватает 400 евро до зарплаты мечты

Ожидания по нетто-зарплате у работников Эстонии за год выросли на сто евро, следует из результатов исследования рынка труда, которое было проведено Palgainfo Agentuur и CVKeskus.ee. Ожидания по зарплате превысили реальный заработок на 409 евро.
«Ожидание по зарплате работников характеризует цифра, согласно которой с большой долей вероятности люди готовы были бы сменить работу, - прокомментировала результаты исследования руководитель Palgainfo Agentuur Кадри Сеэдер. - Помимо возросших ожиданий по зарплате, мы видим также, что из года в год увеличивается количество тех, кто доволен своей зарплатой, кому ее хватает на жизнь. Этой осенью удовлетворенность своей зарплатой счел высокой или очень высокой 21 процент опрошенных, что значительно больше, чем четыре года назад, когда таких людей была лишь десятая часть».
Сеэдер добавила, что нетто-зарплата участвовавших в исследовании людей высчитывалась на основании максимально допустимого не облагаемого налогом дохода.
«Росту зарплат по-прежнему способствует борьба за работников и вербовочная активность работодателей. Один из важных аргументов в пользу смены работы - более высокая зарплата. Чем выше довольство зарплатой, тем важнее становятся качество управления, внутренний климат в организации, заинтересованность работой и возможности для развития», - высказался о результатах исследования руководитель по коммуникациям CVKeskus.ee в странах Балтии Хенри Аувяэрт.
«В настоящий момент в вербовке успешны те, кто уважительно относится к своим сотрудникам и кандидатам, знает об их ожиданиях и умеет хорошо преподнести свои ценности», - добавил он.
В исследовании Palgainfo Agentuur и CVKeskus.ee участвовали 10 000 человек.