В Варнья пойман поджигатель покрышек. Что ему грозит?

Информация о сожжении покрышек в Варнья уже дошла до Инспекции окружающей среды и советник по связям с общественностью инспекции Лейли Туул сказала, что по факту произошедшего начато дело о проступке.

"В СМИ часто говорят об обращении с отходами и необходимости их сортирвки, а также о запрете на сожжение отходов и об ущербе, который наносит подобная деятельность. Каждый человек, обладающий достаточным жизненным опытом, должен знать, что сжигать шины и прочие отходы запрещено", - пояснила Лейли Туул.

Она добавила, что точные обстоятельства произошедшего в Варнья выяснятся в ходе расследования и на основании этого будет вынесено решение. Согласно Закону об отходах, в случае подобного проступка полагается денежный штраф до 300 штрафных единиц (1200 евро).

Поймавший поджигателя с поличным Андрус Салу сказал, что, по его мнению, сожжение покрышек настолько серьезное нарушение, что он даже не представляет, почему человеку самому не приходит в голову, что этот поступок нельзя оправдать ничем. "Быстро сделал фотографии, чтобы потом невозможно было спорить или сказать, что горит что-то другое", - сказал Салу.