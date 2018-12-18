В Варнья пойман поджигатель покрышек. Что ему грозит?

16 декабря в 13.10 недалеко от дома по адресу Кеск 117, Варнья, местный житель Андрес Салу обнаружил поджигателя покрышек и чтобы потом не было споров, он запечатлел разведенный костер, черный дым и самого поджигателя и позвонил спасателям, передает Tartu Postimees.
Информация о сожжении покрышек в Варнья уже дошла до Инспекции окружающей среды и советник по связям с общественностью инспекции Лейли Туул сказала, что по факту произошедшего начато дело о проступке.
"В СМИ часто говорят об обращении с отходами и необходимости их сортирвки, а также о запрете на сожжение отходов и об ущербе, который наносит подобная деятельность. Каждый человек, обладающий достаточным жизненным опытом, должен знать, что сжигать шины и прочие отходы запрещено", - пояснила Лейли Туул.
Она добавила, что точные обстоятельства произошедшего в Варнья выяснятся в ходе расследования и на основании этого будет вынесено решение. Согласно Закону об отходах, в случае подобного проступка полагается денежный штраф до 300 штрафных единиц (1200 евро).
Поймавший поджигателя с поличным Андрус Салу сказал, что, по его мнению, сожжение покрышек настолько серьезное нарушение, что он даже не представляет, почему человеку самому не приходит в голову, что этот поступок нельзя оправдать ничем. "Быстро сделал фотографии, чтобы потом невозможно было спорить или сказать, что горит что-то другое", - сказал Салу.
Инспекция окружающей среды ждет сообщений о незаконном обращении с отходами и о нарушениях закона, связанных с загрязнением окружающей среды, по номеру 1313.