Зарплаты сотрудников восьми предприятий вызвали подозрения

В конце ноября сотрудники Налогово-таможенного департамента проверили строительные фирмы и авторемонтные мастерские в Йыгевамаа. В отношении восьми из 26 проверенных предприятий возникли подозрения на выплаты зарплат в конвертах, пишет Postimees.
Из 64 сотрудников в регистр трудовой занятости не был внесен один человек, работавший на объекте госпоставок. Его немедленно зарегистрировали. Предприятия, которым было предъявлено подозрение в выплате зарплат в конвертах, продолжат консультировать до тех пор, пока их налоговые декларации не будут приведены в порядок. В случае более серьезных нарушений будет начато производство.
По словам главы отдела налогового аудита Эвелин Муттик, теперь департамент будет еще больше внимания уделять проблеме заплат в конвертах на объектах госпоставок.
«Если в рамках тендера провести более тщательную проверку партнера по договору, в том числе всех субподрядчиков, будет проще гарантировать, что публичные деньги дойдут до честных предпринимателей. Мы сотрудничаем в этой области с местными самоуправлениями Йыгевамаа, чтобы повысить осведомленность организаторов тендеров при проверке партнеров», - сказала она.
Посредством наиболее распространенных баз данных публичного и частного сектора можно проверить и дать оценку прошлому и налоговому поведению партнера по договору и тем самым снизить налоговые и бизнес-риски.
Цель департамента - снизить долю зарплат в конвертах к 2021 году до четырех процентов. Для этого департамент продолжает проводить проверки по всей Эстонии.