Зарплаты сотрудников восьми предприятий вызвали подозрения

Из 64 сотрудников в регистр трудовой занятости не был внесен один человек, работавший на объекте госпоставок. Его немедленно зарегистрировали. Предприятия, которым было предъявлено подозрение в выплате зарплат в конвертах, продолжат консультировать до тех пор, пока их налоговые декларации не будут приведены в порядок. В случае более серьезных нарушений будет начато производство.

По словам главы отдела налогового аудита Эвелин Муттик, теперь департамент будет еще больше внимания уделять проблеме заплат в конвертах на объектах госпоставок.

«Если в рамках тендера провести более тщательную проверку партнера по договору, в том числе всех субподрядчиков, будет проще гарантировать, что публичные деньги дойдут до честных предпринимателей. Мы сотрудничаем в этой области с местными самоуправлениями Йыгевамаа, чтобы повысить осведомленность организаторов тендеров при проверке партнеров», - сказала она.

Посредством наиболее распространенных баз данных публичного и частного сектора можно проверить и дать оценку прошлому и налоговому поведению партнера по договору и тем самым снизить налоговые и бизнес-риски.