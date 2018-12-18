Полезно: как хранить гладильную доску, чтобы не мозолила глаза, но была под рукой

Найти щель, куда можно пристроить на хранение гладильную доску, не проблема: вон их сколько между диваном и полом, между шкафом и стеной. Или даже внутри кладовки. Сложность в другом: в том, что мешает ее доставать.

Дело в том, что хорошая доска — большая и тяжелая. Если вы ее удобно спрячете в гардеробной, в которой не будете гладить, считайте, проблема все равно не решена. Поэтому сначала продумайте место для комфортной глажки и по возможности размещайте гладильную доску поблизости. Главное, чтобы вы тратили минимум усилий на установку гладильной доски.

Один из самых удобных способов — сделать для хранения гладильной доски небольшой вертикальный отсек в гардеробе или любом другом шкафу. Это удобнее, чем просто засунуть гладильную доску между стеной и какой-нибудь мебелью, где скапливается пыль.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Если позволяет место, заведите полноценный хозяйственный шкаф с отсеком для хранения гладильной доски, корзинами для сухого (но пока не выглаженного) белья вверху и грязного белья — внизу. Здесь же можно хранить пылесос, швабру, утюг и прочие хозяйственные принадлежности.