За 11 месяцев 2018 года в мире убито 80 журналистов

Более половины погибших приходится на пять государств - Афганистан (15 человек), Сирию (11), Мексику (9), Йемен (8) и Индию (6). Июньская атака на редакцию издания Capital Gazette в США также унесла жизни шести журналистов, указано в пресс-релизе международной организации, пишет DW.com.

Мексика является единственной страной с высоким числом убитых журналистов, в которой не происходит вооруженный конфликт, пишут "Репортеры без границ". Всего в зонах военных конфликтов за 11 месяцев 2018-го погибли 44 журналиста.

Количество убийств представителей гражданской журналистики по сравнению с 2017 годом увеличилось почти вдвое - с 7 до 13 человек, подчеркивается в докладе.

Кроме того, в настоящее время в мире 348 журналистов находятся под стражей. Свыше половины из них заключены в пяти странах - Китае, Египте, Турции, Иране и Саудовской Аравии.

Журнал Time назвал "людьми 2018 года" группу журналистов