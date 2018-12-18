Авария на скользкой дороге: фургон столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем

Авария произошла на шоссе Ивани-Партси в деревне Праги. 33-летний мужчина, находившийся за рулем Citroën Jumper, потерял на скользкой дороге управление автомобилем.

Автомобиль отклонился на встречную сторону движения, где столкнулся с ехавшим навстречу легковым автомобилем Volkswagen Bora, за рулем которого находился 19-летний мужчина. Водителя Volkswagen доставили в Пыльваскую больницу для проверки здоровья.