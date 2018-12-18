Вт, 18.12.2018
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Авария на скользкой дороге: фургон столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем

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Полицейская машина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh

В понедельник в 14.25 в Пыльвамаа произошла авария, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Авария произошла на шоссе Ивани-Партси в деревне Праги. 33-летний мужчина, находившийся за рулем Citroën Jumper, потерял на скользкой дороге управление автомобилем.

Автомобиль отклонился на встречную сторону движения, где столкнулся с ехавшим навстречу легковым автомобилем Volkswagen Bora, за рулем которого находился 19-летний мужчина. Водителя Volkswagen доставили в Пыльваскую больницу для проверки здоровья.

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