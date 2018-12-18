Фото: продается дом, где снимали самый жуткий эпизод из фильма "Крестный отец"

«Крестный отец» - эпическая гангстерская драма режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, экранизация одноименного романа Марио Пьюзо, изданного в 1969 году. Фразу «Предложение, от которого невозможно отказаться» из этого фильма знают даже те, кто по какой-то причине его не видел. Главные роли исполняют Аль Пачино, Марлон Брандо и Джеймс Каан. Сейчас выставлен на продажу один из особняков, где снимался фильм. За недвижимость хотят выручить 135 млн долларов, рассказывает realestate.com.au.

ФОТО: realestate.com.au

В особняке, который находится в Беверли Хиллс, всего 19 спален, 29 ванных, двухэтажная библиотека, два бассейна, бильярдная и танцевальный зал.

ФОТО: realestate.com.au

Вилла имеет площадь 14 278 квадратных метров и построена в 1927 году под руководством архитектора Гордона Кауфманна и, по словам очевидцев, является одним из великолепнейших строений в средиземноморском стиле на всем калифорнийском побережье.

ФОТО: realestate.com.au

Именно в этом доме снимали эпизод, в котором персонаж фильма Джек Вольц, проснувшись утром, обнаруживает рядом с собой в постели отрубленную голову своего призового жеребца.

ФОТО: realestate.com.au