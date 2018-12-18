Поездка требует планирования и организации, как во время самого путешествия, так и до него – не имеет значения, ищете ли вы, где остановиться, выбираете ли транспорт, оформляете страховку или пакуете вещи. И всегда остаётся вопрос: обо всём ли вы подумали?
В деловых поездках важно иметь безопасное соединение с интернетом. Подробнее о том, что важно знать о звонках и интернет-соединении за рубежом, в техноблоге Digitark рассказывает менеджер по роуминг-услугам Telia Eesti Хельве Раммуль.
Когда речь идёт о деловой поездке, первым возникает вопрос: какие устройства могут понадобиться во время путешествия. Поэтому до отъезда надо продумать, достаточно ли одного смартфона или для работы понадобится планшет или ноутбук. Затем, конечно, нужно ответить на вопрос, как обеспечить защищённое подключение мобильного телефона к интернету и после этого не получить огромный счёт. К тому же, на длительные телефонные совещания или консультирование коллег можно потратить большой объём разговорного времени. При поездках по Европе мы обычно об этом не задумываемся, но что делать в России, Америке, Таиланде или Австралии?
Роуминг передачи данных = спокойствие во время деловых поездок в другое полушарие
До сих пор люди боятся включать роуминг данных во время поездок за пределы Европейского союза и откладывают долгие разговоры до возвращения в Эстонию.
Сейчас можно спастись от неожиданных счетов, детально отслеживая расходы через приложение Minu Telia. Желая оградить клиентов от получения счётов-сюрпризов и предложить им понятную услугу в поездке, Telia стала первой из местных операторов предлагать однодневный пакет мобильного интернета по всему миру. Однодневные пакеты помогают держать расходы под контролем, а трафик ограничен конкретной стоимостью и объёмом данных в день. Цена зависит от договорённостей с операторами в конкретных странах. Сейчас однодневные пакеты можно использовать более чем в 100 странах мира, стоимость пакета начинается с 12 евро в день.
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