Вт, 18.12.2018
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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Милан за 32 евро!

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Милан.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайта trip.ee и reisiguru.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Малагу начиная со 119 евро

Туда-обратно из Таллинна в Рим начиная со 133 евро

Туда-обратно из Таллинна в Пхукет начиная с 476 евро

Туда-обратно из Таллинна в Манилу начиная с 559 евро

Туда-обратно из Таллинна в Милан начиная с 32 евро

Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 63 евро

Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 50 евро

Туда-обратно из Таллинна в Прагу начиная со ста евро

Туда-обратно из Таллинна в Гоа начиная с 649 евро

Туда-обратно из Таллинна во Вьетнам начиная с 729 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Мадагаскар начиная с 534 евро

Туда-обратно из Риги в Осло начиная с 25 евро

Туда-обратно из Риги на Пафос начиная с 39 евро

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