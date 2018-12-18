Узники "Бутырки": позвольте встретить Новый год дома, мы находимся за решеткой незаконно

«Всем очевидно, что следствие подошло к концу: опрошены потерпевшие и свидетели, экспертизы получены. Мы ничем помешать не можем вести дальнейшие следственные действия. Все вокруг это осознают. Каждый из нас, в частности я, приносим извинения. Я компенсировал ущерб в размере 500 тысяч рублей. В практике, когда наносится малый вред, суд решает о штрафе 350 тысяч рублей. Мы полностью сотрудничаем со следствием. В наших интересах, чтобы этот процесс завершился как можно быстрее. Мы не собираемся скрываться. Прошу обратить на это внимание и не оставлять меру пресечения. Позвольте мне встретить Новый год с семьёй в кругу домашнего очага», — передаёт слова Мамаева «Чемпионат.com».

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин высказался о своём аресте во время рассмотрения апелляции против продления его пребывания в СИЗО на два месяца.

«Суд избрал суровую меру пресечения. Мы здесь уже более двух месяцев. Документы подтверждают, что мы здесь незаконно находимся. Надеемся на вашу профессиональную точку зрения. Непонятно, почему на каждом суде не могут приобщить видеодоказательства и те материалы, что предъявили в суде. Экспертизы провели спустя три дня. Очень хотелось бы, чтобы документы были рассмотрены. По мне, дело полностью раскрыто и закрыто. Принесён лёгкий вред».