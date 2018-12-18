Узники "Бутырки": позвольте встретить Новый год дома, мы находимся за решеткой незаконно

В Мосгорсуде началось заседание по рассмотрению апелляций на продление срока содержания под стражей Александра Кокорина и Павла Мамаева. Рассматриваются также апелляции двух других фигурантов дела – Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. Обвиняемые принимают участие в процессе по видеоконференцсвязи из СИЗО, все они находятся в одной камере.
«Всем очевидно, что следствие подошло к концу: опрошены потерпевшие и свидетели, экспертизы получены. Мы ничем помешать не можем вести дальнейшие следственные действия. Все вокруг это осознают. Каждый из нас, в частности я, приносим извинения. Я компенсировал ущерб в размере 500 тысяч рублей. В практике, когда наносится малый вред, суд решает о штрафе 350 тысяч рублей. Мы полностью сотрудничаем со следствием. В наших интересах, чтобы этот процесс завершился как можно быстрее. Мы не собираемся скрываться. Прошу обратить на это внимание и не оставлять меру пресечения. Позвольте мне встретить Новый год с семьёй в кругу домашнего очага», — передаёт слова Мамаева «Чемпионат.com».
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин высказался о своём аресте во время рассмотрения апелляции против продления его пребывания в СИЗО на два месяца.
«Суд избрал суровую меру пресечения. Мы здесь уже более двух месяцев. Документы подтверждают, что мы здесь незаконно находимся. Надеемся на вашу профессиональную точку зрения. Непонятно, почему на каждом суде не могут приобщить видеодоказательства и те материалы, что предъявили в суде. Экспертизы провели спустя три дня. Очень хотелось бы, чтобы документы были рассмотрены. По мне, дело полностью раскрыто и закрыто. Принесён лёгкий вред».
Кокорин вместе со своим младшим братом Кириллом, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и их другом Александром Протасовицким в настоящий момент пребывают в СИЗО «Бутырка». 8 октября молодые люди стали зачинщиками двух драк в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека. В качестве меры пресечения суд избрал для них заключение под стражу на два месяца. Позже арест был продлён ещё на два месяца, до 8 февраля.