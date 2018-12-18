Севший на мель теплоход "Кузьма Минин". ФОТО: SWNS / SWNS

Российский теплоход "Кузьма Минин" сел на мель у берегов Великобритании, недалеко от побережья Корнуолла, в бухте Фалмут. ЧП произошло около 5.40 утра по местному времени.

По данным береговой охраны, у судна наблюдается крен около 5 градусов. На борту теплохода находятся 18 российских моряков, груза на борту нет.

К судну будут пришвартованы буксиры, которые должны помочь ему сойти с мели с началом прилива.

Береговая охрана оцепила район вокруг севшего на мель корабля.

Судя по фото очевидцев в соцсетях, судно находится очень близко к берегу.

По информации издания Daily Mirror, "Кузьма Минин" вышел из порта Тернезен в Нидерландах, где ранее был арестован из-за долгов судовладельца, Мурманского пароходства (в порту судно простояло несколько месяцев).

"Кузьма Минин" - 23-тоннный сухогруз, зарегистрированный в России и принадлежащий Мурманскому морскому пароходству.